Francisco Cliber Rodrigues de Paiva, de 30 anos, e Danilo Silva de Araújo, de 32 anos, foram presos nesta semana suspeitos de envolvimento na morte de uma mulher trans. A vítima estava em um salão de beleza quando foi retirada do local por criminosos e, em seguida, executada, em novembro de 2022, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O corpo foi encontrado dias depois.

As prisões foram registradas na terça-feira, 28, e na quarta-feira, 29. De acordo com o boletim da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações foram realizadas pelas Polícias Civil e Militar.

Cliber foi detido em uma estrada na localidade de Sítios Novos. Ele tentou fugir, mas foi capturado. O veículo usado para tentar fugir foi apreendido. O suspeito possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo.

Já Danilo Silva de Araújo, de 32 anos, com antecedentes por tráfico e posse de drogas, além de receptação, foi preso na mesma localidade, no dia seguinte. As duas prisões são resultado de mandados de prisão temporária.

Mulher trans é morta após ser levada de salão de beleza por criminosos

As investigações do homicídio e da ocultação de cadáver seguem em andamento. A vítima de 19 anos de idade foi encontrada morta na localidade de Sítios Novos, em Caucaia.

De acordo com a investigação, a mulher trans foi retirada do salão de beleza onde estava e depois assassinada, em novembro de 2022.

A causa da morte teria relação com conflitos entre grupos criminosos, conforme O POVO apurou.

