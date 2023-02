Dez homens são indiciados por roubos de carro em concessionária do Guararapes

A Polícia Civil concluiu e enviou à Justiça o inquérito policial que investigava o caso em que diversos homens invadiram uma concessionária do bairro Guararapes e de lá levaram 11 carros. Ao todo, dez suspeitos foram indiciados. Além dos oitos homens que já haviam sido presos em flagrante já no dia do crime, 13 de fevereiro último, outras duas pessoas foram indiciadas. Seriam o mentor do crime e o responsável por recrutar os indivíduos que foram presos em flagrante, conforme a Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que “não obstante à conclusão do inquérito, as diligências prosseguem no sentido de se identificar os demais autores do crime, os quais aparecem na filmagem divulgada pela vítima”.

Os suspeitos presos afirmaram que o caso não se tratou de um roubo e sim de um desentendimento entre o dono da concessionária e um homem identificado como Mario Rudson Ernandes da Silva, que determinou que os veículos fossem levados. Um homem identificado como Francisco das Chagas de Jesus Lima teria contratado os homens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O auto de prisão em flagrante, porém, afirma que os homens, após chegarem em uma caminhonete, invadiram a loja e exigiram “aos gritos” as chaves dos veículos que se encontravam no local.

Foram presos ainda em flagrante: Washington Alves de Albuquerque, José Henrique de Lima Freitas, Gabriel Henrique de Lima Damasceno, Bruno da Silva Triunfo, José Nilton de Freitas Filho, Antônio Clauderson Lopes dos Santos, Rafael Cavalcante Moura e Rafael Ferreira de Sousa. Os suspeitos seguem presos e todos os carros roubados foram recuperados.

O caso agora está com o Ministério Público Estadual (MPCE), que decidirá se apresenta ou não denúncia à Justiça.

Sobre o assunto Suspeito de planejar roubo em concessionária de Fortaleza se apresenta à Polícia

Roubo em concessionária de Fortaleza: 8 suspeitos têm prisão convertida em preventiva

Cada suspeito receberia de R$ 200 a R$ 300 para roubar carros em concessionária de Fortaleza

Tags