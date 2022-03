Pessoas são flagradas do edifício São Pedro, na Praia de Iracema

Prédio está com estrutura comprometida e já foi cenário de acidentes; Governo do Estado tem planos para desapropriar construção e transformá-la em equipamento cultural

Vídeos circulando nas redes sociais nesse final de semana mostram pessoas no topo do edifício São Pedro, na Praia de Iracema. As imagens foram feitas nesse domingo, 20, por pessoas que passeavam na área e moradores da região.

O prédio, que possui graves problemas estruturais, já foi palco de acidentes. Em abril de 2021, uma jovem sofreu uma queda do edifício enquanto fazia um trabalho de grafite, e morreu.

O edifício São Pedro é objeto de uma disputa sobre a conservação do patrimônio. Os atuais donos do local anunciaram a intenção de demolir a estrutura, pelo alto custo de reforma do prédio. A posição é contestada por entidades que defendem o tombamento, por sua importância histórica e arquitetônica.

O mais recente desenvolvimento na situação foi um anúncio, pelo Governo do Estado, de que o prédio será transformado em equipamento cultural. A decisão foi adiantada com exclusividade pelo colunista do O POVO Eliomar de Lima.

Veja imagens das pessoas no topo do edifício São Pedro

