Imagem de São José chega à Catedral de Fortaleza, concluindo celebrações do padroeiro

Desde o começo da pandemia, esta é a primeira vez que o Dia de São José, padroeiro do Ceará, foi celebrado presencialmente em Fortaleza. A imagem do santo chegou à Catedral Metropolitana de Fortaleza às 18h20min deste sábado, 19. "São José passou pela área nobre à periferia. Ele foi recebido pelas pessoas em situação de rua, recebido com oração por São José lá na Praça do Ferreira", descreve o porta-voz da carreata, enquanto a imagem do santo era recebida pelo padre da Catedral, Clairton Alexandrino de Oliveira.



Neste ano, a Igreja optou por substituir a procissão por uma carreata. O objetivo foi evitar aglomeração e, ainda assim, garantir que São José estivesse "presente entre o povo", explica o secretário paroquial Witalo Gomes. Levada pelo carro do Corpo de Bombeiros, a imagem saiu às 17h30min da Paróquia de Nossa Senhora (Mucuripe) e seguiu pela avenida Abolição. Depois, passou pela Beira Mar, pela Almirante Barroso, pela Leste/Oeste e o Poço da Draga. Após a Praça do Ferreira, findou na Catedral.

A chegada do padroeiro marca a última celebração do Dia de São José, com missa presencial. Ao som de hinos, aplausos e "vivas!", a igreja não estava lotada durante à noite. De acordo com o secretário paroquial, a maior movimentação foi durante a manhã, por todas as paróquias distribuídas na Cidade.



A secretária Fernanda Gonçalves de Souza, 53, é devota do padroeiro desde criança. "São José, embora não tenham falado muitas coisas sobre ele, é o protetor da família, é o amparo dos pobres, é aquele que está ao lado de Jesus e de Maria nessa caminhada", afirma. Acompanhá-lo no dia de hoje, pensa, é pedir por uma sociedade melhor, mais justa com os pobres.

Aliás, a família de Fernanda tem orado e pedido graças aos jovens em busca de emprego, em especial aqueles que estão começando a formar suas famílias. "Eu, particularmente, me sinto muito agraciada por Deus ter escutado nossa prece, e São José. A graça que minha família alcançou foi do meu filho ter conseguido uma proposta de trabalho e estar agora conseguindo organizar a sua família", emociona-se.

São José e saúde

O padroeiro também simboliza saúde para muitos devotos. Nilza Alexandre, doméstica de 74 anos, é devota há mais de 30 anos, muito pela fé e confiança no pai de Jesus e Nossa Senhora de Aparecida. "Ele me ajuda muito, muito. Eu tive uma tuberculose em 1978 e, na fé de São José, eu sarei em três meses", conta. Além disso, Nilza também relembra da ocasião em que o filho foi baleado nas costas, no dia 8 de outubro. Ele estava saindo para almoçar quando foi atingido. "Dia 8 de outubro. Dia 12 ele já estava em casa."

A doméstica é moradora de São Paulo, mas costuma vir a Fortaleza há 22 anos, sempre para acompanhar as procissões. Como em 2019 não houve celebrações por causa da pandemia, ela não viajou. "[Ano passado] fiquei ruim também. Agora que tô me recuperando, perdi 12 quilos. Agora que estou me recuperando, graças a Deus, e vim agradecer a São José. A fé dele é muito grande, tem que ter fé e agradecer", comemora.

Com informações da repórter Grabriela Custódio