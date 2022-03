Trio é preso com artefatos explosivos em veículo no Centro de Fortaleza

Três homens em posse de oito artefatos explosivos em um veículo foram presos na madrugada deste domingo, 20, no Centro de Fortaleza. A ação contou com o apoio de videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com o trio também foram apreendidos dois celulares e dinheiro.

Conforme a SSPDS, a ofensiva teve início após policiais militares serem acionados acerca de homens em atitudes suspeitas. Com isso, o carro começou a ser observado por profissionais do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid).

O carro foi avistado trafegando nas proximidades da avenida Dom Manoel, e os policiais solicitaram a parada do veículo. A ordem foi ignorada, iniciando uma perseguição.

O condutor, identificado com Rennan Vieira de Carvalho, de 28 anos, bateu o veículo no meio fio da via e, com a colisão, o carro parou de funcionar. Rennan tentou fugir a pé, mas foi capturado.

Os outros dois homens que estavam no veículo foram identificados como Jhone Mendes Ricardo, de 30 anos, e Alan Bruno Martins, de 33 anos.

Durante vistoria no automóvel, os policiais se depararam com dois artefatos explosivos ao lado do banco do motorista. Por isso, o perímetro foi isolado. Os agentes acionaram o grupo antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PMCE, que encontrou mais seis artefatos no painel do veículo.

O trio foi capturado e encaminhado à Delegacia do 34° Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará. Lá eles foram autuados em flagrante pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil segue investigando o caso.

