Mecânico encontra jiboia dentro de motor de carro em oficina de Fortaleza

O mecânico de automóveis, Emerson de Brito, de 35 anos, deparou-se com uma cena curiosa na manhã deste sábado, 19. Ao tentar realizar trabalhos em um veículo que estava em sua oficina para cuidados preventivos, o homem foi surpreendido por uma cobra jiboia que estava enrolada em peças do motor. O caso aconteceu no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Em entrevista ao O POVO, Emerson — que trabalha há 14 anos como mecânico e abriu sua oficina há um ano — contou que havia feito um serviço no motor do carro de modelo Corsa na noite dessa sexta-feira, 18, e na manhã deste sábado, por volta das 8 horas, tomou um susto quando viu o réptil de aproximadamente 1,5 metro no motor.

"Acionei os bombeiros e eles chegaram para fazer a captura da cobra", explicou o homem.

Emerson disse que algumas pessoas que tomaram conhecimento do caso até tentaram convencê-lo a retirarem a cobra por conta própria, mas ele relutou e optou por chamar os bombeiros. "Questão de educação e saber o que é certo e errado. Ela (a cobra) deveria ser devolvida ao habitat dela", ressaltou.

Mesmo com os agentes dos bombeiros no local, as tentativas de captura da cobra ficaram mais difíceis pelo fato de o animal relutar em sair. O mecânico até tentou retirar algumas peças do motor, mas acabou tendo de suspender o carro para que a retirada fosse feita por baixo. Depois de removida do veículo, a jiboia foi solta em uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Cobra foi solta após ter sido retirada do carro (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Ao O POVO, em nota, o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBM-CE) informou que este período chuvo propricia o aparecimento de cobras em locais que não fazem parte do seu ambiente, uma vez que esses animais procuram áreas mais quentes. Participaram da captura o tenente Salomão e os soldados Rubens, Paulo Henrique e Leoniza.

Ainda conforme comunicado do Corpo de Bombeiros, apenas no último mês de fevereiro foram mais de 470 cobras resgatadas.

