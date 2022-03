Dois suspeitos de roubo em lava jato no Bairro de Fátima são presos

Carlos Douglas dos Santos Martins, de 19 anos, e Salomão Dias do Nascimento, 38, foram presos no bairro Sapiranga

Dois suspeitos de roubo com restrição de liberdade em um lava jato ocorrido nessa sexta-feira, 18, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, foram presos pela Polícia Militar. Na ocasião, a dupla trancou as vítimas em um banheiro e fugiu no carro de uma das vítimas

Os militares do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para uma ocorrência de roubo e realizaram diligências, pois os criminosos haviam fugido no automóvel.

Após as buscas, Carlos Douglas dos Santos Martins, de 19 anos, e Salomão Dias do Nascimento, 38, foram presos no bairro Sapiranga. Com a captura, foram recuperados o carro, TV, notebooks, celulares e uma bolsa.

Os dois foram levados ao 10º Distrito Policial, onde foi realizado o procedimento de roubo a pessoa e associação para o crime.

