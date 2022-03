CopArena 2022: inscrições estão abertas até sexta-feira (18)

As inscrições para a CopArena 2022 estão abertas até sexta-feira, 18. Os interessados podem realizar a inscrição pelo Canal do Esporte e Lazer no Portal da Prefeitura, no qual constam formulário on-line de participação, regulamento e calendário oficial da competição. Ao todo, são oferecidas 504 vagas para equipes de futebol: 304 na categoria adulto masculino, 96 na categoria sub-17 masculino e 24 na categoria adulto feminino. A CopArena é realizada pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel).

A CopArena é o principal campeonato de futebol não profissional do Nordeste. O torneio tem o objetivo de promover o intercâmbio sócio-esportivo entre os bairros de Fortaleza. A última edição, realizada em 2019, mobilizou 10.500 atletas de mais de 100 bairros da Cidade. Para 2022, a expectativa é de que cerca de 15 mil atletas participem da competição, que será televisionada pelo Sistema Jangadeiro.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, ressaltou que a CopArena cumpre um papel fundamental de incentivo ao esporte e lazer. “Acreditamos no esporte como importante ferramenta para a inclusão social e exercício da cidadania. A CopArena celebra a paixão pelo futebol, fomenta o esporte e estimula a juventude. Quem sabe, teremos aí uma bela vitrine, despontando da competição craques que estarão, em breve, brilhando em competições profissionais”, afirmou.

Jogador do time Novo Montese, José Ribamar, participa pela terceira vez do evento e conta sobre sua experiência na competição. “A CopArena é um evento muito bom, pois dá oportunidade para muita gente da comunidade jogar”, comenta. Para o atleta, a equipe tem tudo para obter melhores resultados em 2022. “Na última edição saímos ainda na primeira fase, mas reforçamos e organizamos o time. Esse ano tem tudo para dar certo”, pontua.

Ana Paula Oliveira, do time Garotas da Favela, também é veterana na competição e fala sobre as expectativas para o torneio. “Minhas experiências passadas na CopArena foram muito positivas. É um sonho competir, ganhar e mesmo perder. Já para as outras garotas, todas iniciantes no evento, acho que será uma honra muito grande participar da competição”, relata.

Serviço

Inscrições para a CopArena

Período: até 18/03 (sexta-feira)

Inscrição: Canal Esporte e Lazer

Mais informações: (85) 3105-1346

