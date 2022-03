Quatro mulheres lideram disputa por vagas de desembargadora no TJ-CE

São elas, por ordem de classificação, as juízas Rosilene Ferreira Facundo, Jane Ruth Maia de Queiroga, Silvia Soares de Sá Nobrega e Andréa Mendes Bezerra Delfino

Quatro juízas lideram a disputa por vagas de desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE). Com oito cadeiras abertas para magistrados, o pleno decide nesta quinta-feira (17) os nomes que irão ocupar os postos, que se somam aos 43 existentes.



A escolha do pleno é feita por listas, cada uma dispondo de quatro vagas: uma por antiguidade, da qual fazem parte juízes de entrância final ou mais experientes, e outra por merecimento, para cuja postulação é necessário atestar produtividade e deter titulação.



No processo conduzido pelo tribunal, durante o qual os desembargadores atribuem notas até 100 para os candidatos, quatro mulheres encabeçam a lista por merecimento.



São elas, por ordem de classificação, as juízas Rosilene Ferreira Facundo, Jane Ruth Maia de Queiroga, Silvia Soares de Sá Nobrega e Andréa Mendes Bezerra Delfino.



O resultado oficial, porém, ainda não havia sido proclamado até o início da tarde de hoje. Além dessas quatro vagas, outras três por antiguidade devem ser definidas também nesta quinta.



A primeira vaga dessa lista foi suspensa após o pleno do TJ-CE decidir abrir procedimento de recusa ao juiz Francisco das Chagas Barreto Alves para o cargo de desembargador.



O magistrado foi condenado em 2015 pela corte por concessão irregular de liminares nos plantões do Judiciário em anos anteriores.



A proposta de abertura do processo foi sugerida pela presidente do tribunal, desembargadora Nailde Pinheiro, e acompanhada integralmente por todos os membros do pleno.