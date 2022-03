Procurando emprego? Saiba o que as empresas estão buscando em um candidato

A pandemia fez com que todos os setores da sociedade repensassem seu funcionamento. E não foi diferente no que diz respeito à empregabilidade. Com a crise, empregadores e clientes ficaram mais exigentes. Atendimento humanizado, conhecimento dos protocolos de segurança sanitária e habilidades com tecnologia são alguns dos pontos exigidos - e para compreender as novas demandas do mercado, é necessário investir cada vez mais em qualificação profissional.

Essas mudanças no perfil do trabalhador são exigidas porque a Covid-19 também provocou mudanças culturais, explica Cíntia Oliveira, consultora de produtos educacionais do Senac Ceará. “Os profissionais precisam estar por dentro e saber como usar as ferramentas adequadamente, especialmente na área de vendas e no turismo”, ressalta.

No Senac, destacam-se cursos de qualificação inicial e aperfeiçoamento, como os que ensinam a vender nas redes sociais, a entender as plataformas de marketplace e a melhorar a experiência do cliente. “No comércio, o foco é no atendimento virtual, em como otimizar o potencial das vendas online sem perder a qualidade. Já no turismo, cursos de técnicas de atendimento e de camareira trazem novas informações sobre os protocolos exigidos para a manutenção dos negócios”, completa Cíntia.

Ainda que as empresas estejam mais exigentes, as modificações no mercado também dizem respeito ao tipo de qualificação exigida. Apesar de permanecer importante para muitos segmentos da economia, a graduação passa a não ser o único meio de o profissional ser notado em uma seleção de emprego, e cursos de curta e média duração podem ajudar o candidato a se destacar e conseguir uma vaga.

E eles são especialmente importantes para quem quer mudar de carreira ou está iniciando sua trajetória profissional, afirma Julianne Xerez, consultora do CIEE em Fortaleza. “Se não há experiência, o que vai diferenciar o candidato dos demais são os conhecimentos dele, então é preciso apostar em cursos extracurriculares. São cursos comportamentais, atitudinais e até mesmo técnicos que trazem um diferencial para aquele candidato”, pontua.

Além de cursos que podem auxiliar áreas específicas, como os de pacote office, marketing digital e redação empresarial, por exemplo, cursos comportamentais são importantes para auxiliar na conquista de uma vaga. “A experiência se torna irrelevante quando o candidato tem um conhecimento, uma postura, conhece bem o cargo e a empresa”, completa Julianne.

Projetando a carreira: formações com foco na demanda

Mesmo com a pandemia ainda em curso, se engana quem pensa que todos os setores seguem com dificuldades para contratar. Enquanto muitas empresas amargavam as restrições físicas e econômicas causadas pela Covid-19, alguns segmentos se fortaleceram com as novas demandas do público. No Ceará, estabelecimentos ligados à logística, por exemplo, observaram um crescimento rápido devido à atuação de grandes varejistas ao Estado, como Amazon e Magazine Luiza.

“O mercado local está demandando mão de obra qualificada. Aqui, há uma expectativa de crescimento acima da esperada para o País durante a pandemia, mas há carência de mão de obra, e por isso buscar uma qualificação profissional é primordial”, ressalta Demétrio Macêdo, coordenador de projetos especiais do Senai Ceará. Na instituição, há diversos cursos voltados para a indústria que se inter-relacionam com os setores do varejo e da gastronomia, que devem se fortalecer em 2022.

De acordo com Demétrio, muitos dos estudantes conseguem ser efetivados em postos de trabalho durante ou pouco tempo após o término das formações - uma pesquisa feita anualmente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) constatou que 80% deles conseguem um emprego no mercado formal de 3 a 6 meses após a conclusão do curso. Além dos cursos de curta duração, o Senai também oferta formações mais aprofundadas, no formato de cursos técnicos.

Para aprender: 7 instituições que ofertam cursos de qualificação

