Prefeitura de Fortaleza lança programa Esporte sem Limites de incentivo ao desporto paralímpico

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, lançou nesta quinta-feira, 17, em live nas redes sociais, o programa Esporte sem limites. A ação irá beneficiar 360 pessoas na prática paradesportiva, a partir de 6 anos de idade, em 2022. As inscrições serão iniciadas nesta quinta e seguem até dia 31 de março. Os interessados podem se inscrever pelo site da Prefeitura de Fortaleza ou realizar o cadastro, presencialmente, na Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, no Ginásio Paulo Sarasate.

O programa abrange oito modalidades: atletismo, natação, bocha adaptada, badminton, goalball, xadrez, futsal para pessoas com deficiência intelectual e auditiva. O objetivo da ação é garantir o acesso ao paradesporto como forma de inclusão social, além de melhoria das capacidades físicas e habilidades motoras.

“É um programa que é inclusivo, é inédito nas políticas públicas de Fortaleza. Ele vai democratizar o acesso ao paradesporto de performance. Atletas de alto rendimento que não tinham oportunidade, vão ter com esse programa. Nós vamos incentivar a inclusão de crianças, adolescentes e adultos”, ressaltou o Sarto.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Ozires Pontes, afirmou que o projeto será ampliado nos próximos anos. Segundo ele, aumentará o número de vagas, assim como a quantidade de modalidades ofertadas.

“Para nós esse projeto tem um significado muito especial até porque nós temos atletas aqui que não tinham apoio do Poder Público para disputar campeonatos nacionais e estaduais representando a nossa cidade. Hoje, com esse programa, vamos ter um acompanhamento contínuo com duração anual. Esse ainda é um piloto, vamos ampliar e aumentar as modalidades. Vamos ter todo o cuidado para que funcione da melhor maneira possível”, pontuou o secretário.



