USP tem curso grátis de programação para mulheres e pessoas não-binárias

A área de tecnologia é conhecida pela forte presença masculina. Uma iniciativa da Universidade de São Paulo (USP), porém, tenta colaborar para a mudança desse cenário. Intitulado "Meninas Programadoras", a formação é oferecida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC).

O público-alvo do curso são meninas, mulheres e pessoas não-binárias. Para participar, as únicas exigências são ter um computador com acesso à internet e ser estudante de Ensino Médio, ou já ter concluído esta etapa.

Duas turmas da formação acontecem nas próximas semanas, e as inscrições já estão abertas. Elas são realizadas pelo sistema Apolo, que pode ser acessado neste link. Não é necessário criar cadastro no sistema, apenas inserir as informações solicitadas. As etapas seguintes são feitas por e-mail.

A sétima edição do curso começará em 4 de abril. As inscrições podem ser feitas até 26 de março. A oitava turma, por sua vez, tem inscrições entre 4 e 23 de abril, com aulas iniciando em 7 de maio.

Curso "Meninas Programadoras" oferece certificado da USP

Apesar de as inscrições serem livres, as vagas têm prioridade em ações afirmativas. A preferência será dada para estudantes de escolas públicas, que estejam cursando o terceiro ano.

O curso oferece certificado de conclusão. O documento é emitido pela USP, e será fornecido a estudantes que participem de pelo menos 75% das atividades propostas na formação.

As aulas acontecem aos sábados à tarde. Esses encontros, realizados via Google Meet, são ao vivo e de participação obrigatória. Mais informações estão disponíveis no site do curso, neste link.

Serviço

Curso "Meninas Programadoras" da USP

