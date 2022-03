Concurso: Assembleia divulga resultado da avaliação de títulos para nível superior; confira

Também foi divulgada a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, a ser realizada no próximo dia 20 de março.

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE) divulgou nesta quinta-feira, 10, o resultado final da avaliação de títulos para os cargos de nível superior. As vagas são referentes ao concurso público para o quadro de servidores da Casa. Na ocasião, também foi divulgada a convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitaram concorrer na condição de pessoa com deficiência, a ser realizada no próximo dia 20 de março.

O resultado final da avaliação de títulos para os cargos de nível superior pode ser conferido através deste link. A partir do dia 16 de março, no site do Cebraspe, os candidatos deverão ter acesso às justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos, somente para os cargos de nível superior.

As provas do concurso público da Casa Legislativa foram realizadas no dia 19 de dezembro. Com mais de 30 mil inscrições, foram oferecidas 100 vagas, sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio (cargo de técnico legislativo). Entre as áreas disponíveis para o nível superior estão administração, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis e econômicas, consultoria técnica legislativa, controle interno, design gráfico, direito, engenharias civil e elétrica, informática, jornalismo, língua portuguesa, psicologia, publicidade e propaganda e técnico legislativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A avaliação biopsicossocial será realizada no dia 20 de março. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site do Cebraspe, a partir do dia 15 de março, para verificar o local e horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual.

Os interessados pelas vagas deverão comparecer à avaliação biopsicossocial portando documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que antecedem a avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência.

O laudo médico será retido pelo Cebraspe e deverá conter expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência, e, se for o caso, exames complementares específicos que comprovem a deficiência.

Tags