Policial salva bebê engasgado na sede da SSPDS

Segundo o órgão, uma sargento que fazia a guarda na sede da Secretaria foi abordada pelos pais da criança, e realizou procedimento para salvar o bebê do engasgo

Uma policial de plantão na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) salvou de engasgo um bebê de apenas quatro meses. O episódio aconteceu na noite dessa segunda-feira, 7.

A 3ª sargento Bárbara Pinto estava em seu expediente normal de guarda noturna da Secretaria. Por volta das 20h15min, os pais e a criança chegaram, de carro, ao local. O bebê estava desmaiado e respirando com dificuldade. Segundo a mãe, o menino engasgou durante uma lavagem nasal com soro fisiológico.

A policial foi ao carro e constatou que o bebê estava com as vias aéreas obstruídas. Ela realizou, então, a manobra de Heimlich, salvando a criança do engasgo.

O movimento é uma técnica de primeiros socorros para salvar vítimas de engasgo. Em bebês, ela é feita segurando o corpo da criança no antebraço e dando tapas leves, mas firmes, nas costas. A manobra de Heimlich serve para forçar o ar para fora do corpo, expulsando objetos que estejam obstruindo a respiração.

Após o salvamento, uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) examinou o bebê e deu orientações à família.

