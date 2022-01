Recém-nascido é salvo de engasgo em Juazeiro do Norte

Em Juazeiro do Norte, um recém-nascido com apenas um dia de vida foi salvo por telefone após se engasgar enquanto mamava. O caso aconteceu na última quinta-feira, 13, e a Central de Regulação de Urgências do Samu 192 Ceará foi acionada por volta das 22h.

O médico de plantão e coordenador da Central de Juazeiro do Norte, Marco Rulim, atendeu à ocorrência e prestou as primeiras orientações para que a família conseguisse fazer a manobra de Heimlich, procedimento padrão em casos deste tipo. O bebê estava com os sinais vitais comprometidos após engasgo em razão da amamentação.

As orientações e o acompanhamento do médico foram coordenados por telefone. O tio da criança foi quem realizou a manobra e conseguiu desobstruir as vias aéreas do pequeno. Em seguida, uma ambulância do Samu chegou ao local para dar continuidade ao atendimento.

Para Rulim, o momento trouxe muita felicidade. “Trazer essa criança de volta de uma parada (cardiorrespiratória) deixou toda a equipe que estava de plantão muito emocionada, muito emotiva. Cada vida que salvamos é motivo para comemorarmos”, conta.

Sobre a manobra de Heimlich

A técnica de primeiros socorros é comumente utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou algo que fique preso nas vias respiratórias, impedindo a respiração. Na manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma, o que provoca uma tosse forçada, expulsando dos pulmões o corpo estranho.



