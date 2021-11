Motorista perde controle de carro e atropela dois no Parque Araxá

Após acidente, foram encontradas latas de cerveja dentro do veículo e condutor sofreu agressões da população; polícia foi acionada e autuou motorista em flagrante

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na noite dessa sexta-feira, 12, no bairro Parque Araxá. Lívio Almeida Ulisses, de 28 anos, perdeu o controle do carro, colidiu com uma motocicleta e invadiu a calçada, na avenida José Jatahy.

Além do condutor da moto, um vendedor ambulante foi atropelado pelo motorista. Segundo informações de testemunhas, após o atropelamento, foram encontradas várias latas de cerveja dentro do carro. A população do local teria, então, agredido Lívio e quebrado o veículo.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e compareceu ao local. As pessoas envolvidas na agressão ao motorista não foram identificadas.

As vítimas do atropelamento receberam primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambas sobreviveram e foram levadas a uma unidade de saúde para continuar o tratamento.

O motorista foi autuado em flagrante no 10º Distrito Policial. Foi aberto inquérito para apurar os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal dolosa.

Devido aos ferimentos, Lívio foi levado a uma unidade de saúde. Ele permanece internado para tratamento e está sob escolta policial.

