Administradores de lojas de carros são presos suspeitos de golpe do financiamento

Dois administradores de lojas de revenda de veículos foram presos em flagrante suspeitos de envolvimento em um esquema ilegal de venda de carros. Os suspeitos, de 42 e 52 anos, de nomes não informados, foram presos nos bairros Demócrito Rocha e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na última quarta-feira, 10.



As investigações são da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD), que recebeu denúncias sobre o golpe de financiamento. Os administradores realizavam a simulação da venda dos carros, por meio dos documentos dos supostos compradores, que são vítimas. A documentação dessas pessoas era usada sem permissão. Já os veículos não tinham a venda consentida pelos proprietários.

De acordo com a Polícia Civil, os administradores se utilizavam das senhas de acesso aos sistemas de financiamento bancários com as falsas vendas. Eles recebiam a comissão do banco, além do valor do carro. Com a descoberta do crime, uma das agências bloqueou parte do valor que seria usado no golpe mais recente.

O delegado adjunto da DCLD, Kim Barreto, afirma que é necessário que, ao primeiro sinal de abalo de crédito, as vítimas realizem o Boletim de Ocorrência, procurem o banco e contestem a fraude. Além disso, ele alerta para que as pessoas não entreguem suas informações pessoais a quem quer que seja.

Os vendedores que possuem acesso ao sistema bancário para financiamento de veículos não podem ceder senhas de forma gratuita ou sob remuneração. O código é pessoal e intransferível, com finalidade de evitar fraudes e proteger o próprio funcionário, clientes e terceiros, assim como as instituições financeiras.

Dicas para se proteger dos golpes

- Não compartilhar informações pessoais

- Nunca clicar em links suspeitos

- Proteger suas senhas

- Evitar fotos em redes sociais que se assemelham a fotos 3x4

- Cuidado com informações postadas nas redes

