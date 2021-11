PM que caiu de viaduto ao perseguir criminosos está em condição estável no IJF

O cabo Gonçalves tentou pular de um viaduto para outro e se desequilibrou no vão entre as duas construções

O policial militar cabo Gonçalves, de 31 anos, lotado na Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar, caiu de um viaduto ao perseguir criminosos que haviam roubado um coletivo. Ele se desequilibrou ao tentar pular de um lado viaduto da Aerolândia, em Fortaleza, para ao outro e caiu no vão entre os dois. O acidente ocorreu por volta das 20 horas da quinta-feira, 11. A vítima está em estado considerado estável, conforme a Polícia Militar do Ceará.

De acordo com a corporação, os policiais foram informados pela população sobre o roubo a um coletivo e os dois criminosos haviam fugido para a zona de mata na avenida Raul Barbosa. Um casal em uma moto se dirigiu à viatura e mostrou um dos indivíduos saindo do matagal e ele acabou sendo preso.

O segundo suspeito foi localizado no sentido contrário da via onde a viatura estava. Neste momento, o cabo Gonçalves desembarcou do veículo e tentou pular de um lado para o outro. A equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros e encaminhou o policial para unidade hospitalar.

Conforme a PMCE, o segundo suspeito ainda não foi localizado. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial, onde João Acácio Barbosa da Silva, de 21 anos, foi autuado por roubo. Ele tem passagens por furto e roubo.

