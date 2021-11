Sertanejo Tiago Costa é atropelado por lancha; estado de saúde é divulgado

A assessoria do cantor Thiago Costa, que foi vítima de atropelamento por uma lancha enquanto pilotava jet ski em Belém, no Pará, tranquilizou os fãs do artista. O cantor sofreu o acidente no dia 11 de novembro por volta das 17h40, mas apresenta quadro de saúde estável. Além do cantor, três pessoas foram atingidas pela embarcação, mas não se sabe a identidade nem o estado de saúde das vítimas.



“A assessoria do artista Thiago Costa vem através desta nota informar que, na tarde desta quinta-feira, 11 de novembro de 2021, por volta de 17:40h, o cantor sofreu um acidente aquático no furo do Maguari, em Belém”, inicia o texto.

“Ele teve fratura na perna e no braço e passou por uma cirurgia na perna durante a madrugada. O cantor vem sendo acompanhado pela equipe médica e seu estado de saúde é estável. Os shows deste mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Potência Thiago Costa”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Christa Allen, atriz de "De Repente 30", completa 30 anos

Verdades Secretas: horário e onde assistir ao vivo hoje, sexta, 12

SPFW terá desfile com skins do Free Fire

Deolane Bezerra declara voto em Lula nas eleições de 2022

Virgínia Fonseca e Samara Pink inauguram clínica de estética em São Paulo

Thiago Costa nasceu em Mãe do Rio, no leste do Pará, e começou sua carreira musical aos 13 anos, realizando apresentações em bares e eventos familiares. Em 1997, o artista fundou a Banda Cristalina e participou de diversos shows em cidades do Norte e Nordeste do Brasil.

Em 2008, participou do trio Kaio 3 Thiago. Um ano depois formou a dupla André e Thiago. Em 2010, ele lançou carreira solo e se destacou no cenário musical do norte do país. Um de seus grandes sucessos é a música “JBL pro paredão''. Ultimamente, ele vinha aumentando sua projeção no gênero sertanejo por meio de parcerias com Maiara e Maraisa e Cleber e Cauan.

Tags