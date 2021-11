Adolescente que desapareceu no DF há seis dias é encontrada no interior do Ceará

Uma adolescente, de 13 anos, que desapareceu na cidade de Samambaia Sul, do Distrito Federal (DF), há seis dias, foi encontrada nesta quinta-feira, 11, pela Polícia Civil do Ceará, no município de Massapê, a 259 quilômetros de Fortaleza. A localização da jovem foi possível após trabalho conjunto das Delegacias Regional de Sobral e de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), além da troca de informações com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Conforme as investigações policiais, a menina desembarcou no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no último dia 6, um dia depois de sair de casa no Distrito Federal. Na ocasião, ela se encontrou com o homem de 37 anos, com quem mantinha contato por meio das redes sociais. A Polícia Civil também descobriu que o homem chegou a viajar para o DF, onde conheceu familiares da jovem e utilizou nome falso.

No momento da abordagem, na cidade de Massapê, a adolescente estava com o suspeito, e ambos demonstraram surpresa pela localização do paradeiro dela. Eles foram conduzidos à delegacia em Sobral, onde foram ouvidos sobre o caso.

Conforme a Polícia Civil, a jovem passará por exames periciais e será encaminhada para Fortaleza, onde deverá ser ouvida na sede da Dececa e recambiada ao Distrito Federal para encontro com os pais. Já o homem foi detido. A ocorrência está em andamento.

