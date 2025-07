Muito além de praia: confira experiências culturais imperdíveis em Paracuru

A Procissão de São Pedro está fortemente ligada à história de Paracuru e é uma das expressões culturais mais marcantes da cidade / Crédito: Divulgação

Paracuru carrega uma das identidades culturais mais ricas do litoral cearense, unindo tradição, diversidade artística e hospitalidade. A terra de pescadores encanta com danças tradicionais, manifestações populares, festas religiosas e cantores que animam praças, bares e espaços culturais. “Essa combinação faz de Paracuru um destino singular, onde o passado e o presente se encontram para criar experiências inesquecíveis para moradores e visitantes”, garante o Secretário de Cultura e Economia Criativa de Paracuru, Alex Santiago.

A seguir, descubra algumas das principais manifestações culturais que você não pode deixar de conhecer ao visitar Paracuru: Procissão de São Pedro Há 79 anos, a procissão é realizada todo dia 29 de junho, no dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. A festa está fortemente ligada à história de Paracuru, município construído por pescadores e que ainda apresenta a pesca como uma das principais fontes de renda local. Durante o evento, são percorridos cerca de 3 km por terra e 3,5 km pelo mar. A edição de 2025 contou com a participação de 1.500 a 2.000 mil pessoas, além de mais de 70 embarcações.

A procissão é organizada pela paróquia de Paracuru, a colônia z5, moradores da cidade e a Prefeitura do município. Para a 80ª edição, em 2026, a ideia é investir em embarcações de grande porte para levar turistas que desejem acompanhar a procissão no mar, assim como manter o fomento em participações culturais da dança, música, artes visuais, gastronomia e artesanato. Feira de Artesanato Composta por 25 artesãos, a Feira de Artesanato Paracuru Feito a Mão ocorre na Praça da Matriz, no centro da cidade. De sexta-feira a domingo, das 17h às 22h, é possível encontrar no local opções diversificadas de artesanato, como renda de bilro, crochê, pinturas em tela e cerâmica, artes em madeira, pirografia (arte de decorar madeira ou outros materiais com marcas de queimadura resultantes da aplicação controlada de um objeto aquecido), fuxico, saboaria artesanal, biojoia, velas aromáticas, chaveiros personalizados, arte em cimento e reciclagem, bonecas de pano, produtos feitos a base de conchas marítimas e souvenirs em geral.

A fim de amplificar esse mercado, a Prefeitura planeja colocar em hotéis, pousadas e restaurantes totens com produtos dos artesãos para serem comercializados. Segundo a Presidente da Associação dos Artesãos de Paracuru (Acap), Eliane Medeiros, “a Feira desempenha um papel fundamental na cultura, tradição e turismo da cidade, sendo um espaço de valorização do trabalho manual de cada artesão, trazendo a identidade local e promovendo a inclusão social de artesãos e comunidade, além de fomentar a economia e o turismo”. Feira de Artesanato Paracuru Feito a Mão

Onde: Praça da Matriz, centro

Quando: de sexta-feira a domingo

Horário: das 17h às 22h A tradição da dança De acordo com Alex, Paracuru é a única cidade do Ceará com um Dia Municipal da Dança reconhecido por lei. No município, a data é celebrada em 5 de agosto, em homenagem a Flávio Sampaio, fundador da Escola de Dança de Paracuru e ex-bailarino do Balé do Theatro Guaíra e do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.