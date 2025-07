Sabores de Paracuru: onde comer e se encantar com a gastronomia local

Com forte influência de sua formação cultural e geografia, a cozinha paracuruense é uma mistura que combina tradição e contemporaneidade, com opções para todos os tipos de paladares / Crédito: Reprodução/Temperos

Paracuru tem gosto de quê? Quem chega, logo percebe: tem gosto de mar. Tem também cheiro de peixe na brasa, vapor de camarão na moranga e o som das marisqueiras limpando moluscos com dedos que carregam gerações. Tem cor de telha quente, onde o peixe estala, além de histórias contadas com os temperos que vieram do mangue, do porto, da alma. É nesse cenário encantador, repleto de belezas naturais, que o sabor característico da cozinha local foi sendo construído. Os ingredientes são História e um mar de misturas outras. Não poderia ser diferente: a gastronomia de Paracuru é um reflexo vivo da sua construção cultural.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Herdeira das tradições indígenas, afrodescendentes e litorâneas, a cozinha paracuruense nasceu com os pescadores e marisqueiras e evoluiu com a chegada de chefs de outros cantos do Brasil e do mundo.

“A gastronomia local sofreu e sofre muita interferência da gastronomia mundial. Tivemos e temos chefes franceses, paulistas, mineiros, e isso de certa forma influenciou a construção culinária”, afirma Alex Santiago, secretário de Cultura e Economia Criativa de Paracuru.

Hoje, a gastronomia paracuruense é uma mistura que respeita as raízes e, ao mesmo tempo, ousa. É possível, por exemplo, provar desde uma autêntica mariscada feita com frutos do Rio Curu, até massas refinadas e pratos contemporâneos com frutos do mar frescos, representando a alta gastronomia.

“A gastronomia de Paracuru alimenta todos os paladares, daqueles mais condicionados aos paladares dos que apreciam buscar e conhecer sabores de pratos inovadores. Do regional à cozinha internacional”, analisa a consultora e professora de gastronomia Patricia Uchôa, que atua em cozinha food service, restaurantes e buffets.



Na visão da consultora, esse mix cultural é, “sem dúvidas”, uma “ampla oportunidade” para o município. “Quando a gente pensa em se hospedar bem, a gente pensa também na gastronomia, o quanto ela soma, o quanto ela enriquece o município. Eu tenho isso como uma grande oportunidade, somando os conhecimentos (hoteleiro e gastronômico), e isso faz de Paracuru um local de sucesso, até uma referência na região, falando de gastronomia”, pontua.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, a ideia é justamente fortalecer esse eixo. “Olhando para o passado e pensando na construção de um futuro bem próximo, estamos, enquanto Secretaria de Cultura e Economia Criativa, fortalecendo as bases para ter Paracuru como um destino também gastronômico no Estado”, adianta o titular da pasta, Alex Santiago.

Leia mais: Paracuru: paraíso do litoral cearense é referência em esportes aquáticos e tradições culturais



Tradição & contemporaneidade

Quem viaja a Paracuru encontra pratos como a basquetada, comida de pescador feita na hora da despesca, à beira-mar; o peixe frito na telha; a mariscada e o camarão ao alho e óleo. Há ainda as tapiocas recheadas servidas nas barracas de praia, que complementam a experiência com simplicidade e sabor.

Exemplo de opção da gastronomia regional é encontrada na Barraca Mais que Rapaz, na região da Pedra Rachada. Com sabores especiais em pratos simples e tradicionais, o destaque vai para as bolinhas de peixe do estabelecimento, consideradas como pataniscas de peixe.



Entre os estabelecimentos, destacamos o polvo ao vinagrete e o peixe à delícia do Rei do Escargot, clássicos que há anos atraem moradores e turistas. Na Cantina Soldat, massas artesanais conquistam os visitantes, enquanto o risoto de limão siciliano com salmão e o risoto de arroz negro com polvo alegram quem conhece o Vento Restô. O restaurante anexo ao Hotel VentoBrasil possui influência da gastronomia italiana e traz inovação e sofisticação nos sabores. Já o restaurante temático Temperos apresenta releituras modernas como o camarão na moranga. Sua gastronomia é uma mistura de cores e estilo tropical, com destaque para o Nordeste. Entre os pratos notáveis estão também a salada de polvo. Para a sobremesa, a torta de banoffee é uma estrela característica do local. À noite, os drinks com sabores que remetem a países latinos são os protagonistas.

Confira dica da chef Patricia Uchôa, consultora em gastronomia com atuação em Paracuru Crédito: Infográfico/Estúdio O POVO