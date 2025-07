Paracuru: paraíso do litoral cearense é referência em esportes aquáticos e tradições culturais

As praias são, sem dúvida, os maiores atrativos de Paracuru. / Crédito: Júlio Caesar / O POVO

Praias com ventos ideais para esportes aquáticos, dunas preservadas, lagoas cristalinas e estilo de vida à beira-mar. Essa combinação faz de Paracuru um dos destinos mais encantadores do litoral oeste do Ceará. Localizado a cerca de 90 km de Fortaleza, o município oferece uma experiência completa para quem busca aventura, conexão com a natureza e autenticidade cultural. Com pouco mais de 38 mil habitantes e quase 20 km de faixa litorânea, Paracuru é reconhecido nacional e internacionalmente pelas condições perfeitas para a prática de esportes náuticos. Basta uma caminhada pelas ruas do Centro da cidade para sentir a brisa do mar e, em poucos minutos, estar na areia.



"Paracuru é um lugar privilegiado, porque aqui a praia não é apenas um cartão-postal, ela faz parte da nossa rotina, está no coração da cidade. Esse contato tão próximo com o mar, somado à nossa rica cultura e à hospitalidade do nosso povo, transforma Paracuru em um destino único e inesquecível", destaca Yasmin Freire, Secretária de Turismo de Paracuru.

Os ventos constantes entre julho e dezembro, o mar protegido por recifes e a variedade de ondas fazem da cidade um dos principais polos de kitesurf e windsurf do Brasil. O surf também marca presença, especialmente na praia Ronco do Mar, com suas ondas de bancada e excelente visibilidade para o público.

Mas Paracuru vai além dos esportes. O município preserva uma forte identidade cultural, marcada pela tradição pesqueira, pelas festas populares e pelo ritmo tranquilo do interior cearense. Além disso, a gastronomia, rica em sabores do mar, e o acolhimento de seus moradores tornam a experiência ainda mais autêntica.

“Lagarto do Mar” ou “Mar de Cascalho”: as origens de Paracuru

O nome “Paracuru” vem da língua tupi e tem duas interpretações: “Lagarto do Mar” ou “Mar de Cascalho”, resultado da junção das palavras “Pará” (mar ou rio) e “Curu” (cascalho). Paracuru surgiu como uma vila de pescadores à beira-mar, mas precisou renascer quando as dunas locais engoliram as primeiras casas, forçando os moradores a reconstruí-la em um ponto mais alto e seguro.

Foi nesse novo início que o Padre João Francisco Nepomuceno da Rocha, nascido em Parazinho, ergueu a igreja e organizou ao seu redor as primeiras moradias. Por esse gesto, é reconhecido como o fundador de Paracuru.



Antes da colonização, o território era habitado pelo povo indígena Tremembé. Em 1862, o Padre João Francisco Nepomuceno da Rocha doou as terras de sua família à Igreja Católica para que a capela de Nossa Senhora dos Remédios fosse elevada à categoria de paróquia.

O crescimento institucional veio logo depois. Em 1868, o antigo povoado do Parazinho foi elevado à categoria de vila, com território desmembrado de Trairi. Após disputas políticas com São Gonçalo do Amarante pela sede regional, Paracuru conquistou sua emancipação política definitiva, tornando-se município, em 1951.

Beleza e aventura à beira-mar de Paracuru

Município possui pouco mais de 38 mil habitantes e quase 20 km de faixa litorânea. Crédito: Júlio Caesar / O POVO

As praias são, sem dúvida, os maiores atrativos de Paracuru. A Praia da Pedra Rachada chama atenção pelas formações rochosas e falésias, criando um cenário perfeito para fotos ao pôr do sol. A Praia do Ronco do Mar, com suas ondas fortes e ambiente rústico, atrai surfistas e os apaixonados por aventura.

Para quem busca uma estrutura mais urbana, a Praia do Farol é o destino ideal. Próxima ao Centro da cidade, oferece barracas, restaurantes e o farol que dá nome ao local. Já a Praia da Barra do Rio Curu, onde o rio encontra o mar, assim como as praias da Munguba e das Almas, são perfeitas para banhos e descanso. Outro ponto emblemático do município é a Praça do Farol, um verdadeiro cartão-postal. O espaço reúne mirante, quadra de futevôlei, academia ao ar livre e o tradicional letreiro turístico.



Tradições, festividades e cultura popular

Letreiro "Paracuru", à noite. Crédito: Júlio Caesar / O POVO Igreja Matriz de Paracuru, à noite, transmite tranquilidade típica interiorana. Crédito: Júlio Caesar / O POVO A cultura local é fortemente marcada por tradições indígenas, afrodescendentes e litorâneas. Festividades como o pastoril — festa de encenação do ato natalino — e o ciclo junino são preservadas e celebradas pela comunidade.

O Centro Cultural Cia de Dança é um espaço vivo de formação artística, espetáculos abertos ao público e atividades educativas para todas as idades. No coração da cidade, o Centro Cultural Lúcio Damasceno reúne diversas expressões artísticas: exposições, apresentações teatrais e musicais, encontros de coletivos.