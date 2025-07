Paracuru transforma o mar do litoral cearense em paraíso dos esportes náuticos

Entre julho e janeiro, os ventos constantes e as ondas perfeitas criam o cenário ideal para modalidades como o kitesurf, o surf e o wingfoil / Crédito: Divulgação

Onde o mar encontra as dunas e o vento sopra como convite, Paracuru revela-se palco de adrenalina e movimento. Com praias que parecem moldadas pela natureza para a prática de esportes náuticos, o município consolida-se como um dos principais destinos do Brasil para quem busca emoção e aventura. Entre julho e janeiro, os ventos constantes e as ondas perfeitas criam o cenário ideal para modalidades como o kitesurf, o surf e o wingfoil. Somando belezas naturais a projetos esportivos, o município transforma-se em refúgio de aventureiros do mundo inteiro.

Paracuru é um dos destinos mais completos do Ceará para a prática de esportes náuticos. O kitesurf é o grande destaque, atraindo atletas do mundo todo graças aos ventos constantes e às condições ideais para modalidades como freestyle e kitewave — modalidade que une o uso da pipa ao surfe nas ondas. Reconhecida internacionalmente como um verdadeiro paraíso da modalidade, Paracuru é descrita por Rogerson Barroso, secretário de Esportes do município, como “o destino dos sonhos para velejadores do mundo inteiro”.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O kitesurf é o grande destaque de Paracuru, atraindo atletas do mundo todo Crédito: Divulgação Além do kitesurf, outros esportes aquáticos também ganham destaque, como o surf. A modalidade tem papel central no cenário esportivo de Paracuru, sendo uma das mais tradicionais e acessíveis da região. Com uma temporada de ondas que vai de novembro a fevereiro, o município oferece condições ideais tanto para iniciantes quanto para surfistas experientes. É também o berço de talentos como Silvana Lima, bicampeã brasileira e duas vezes vice-campeã mundial.

O wingfoil, modalidade em ascensão, também tem conquistado adeptos na região. O esporte combina elementos de kitesurf, windsurf e surf, proporcionando a sensação de “voar” sobre a água. Já o windsurf, embora hoje tenha perdido espaço para o kitesurf, devido à praticidade e popularidade deste último, ainda encontra praticantes que aproveitam os ventos constantes e o cenário privilegiado da região. Com pranchas maiores e velas mais robustas, o esporte exige técnica e preparo, mas continua sendo uma opção para quem busca adrenalina e conexão com o mar.

O wingfoil, modalidade em ascensão, combina elementos de kitesurf, windsurf e surf, proporcionando a sensação de "voar" sobre a água Crédito: Divulgação

“Paracuru é há vários anos destino certo para esportistas de todas as modalidades. Nas férias de julho, dezembro e nos feriados, a cidade fica lotada. Praticar seu esporte favorito em um cenário tão deslumbrante não tem preço”, destaca Rogerson Barroso.

Ecoturismo e aventura além do mar As aventuras não param nas ondas. A Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas de Paracuru, com mais de 3.900 hectares, é palco de trilhas ecológicas, caminhadas e sandboard. Os chamados “Lençóis Paracuruenses” são locais muito procurados para contemplação do pôr do sol, considerado um dos mais bonitos do Estado. A cidade também oferece experiências como passeios de jangada no Rio Curu, mergulhos rasos, visitas ao Farol de Paracuru — que conta com academia ao ar livre e quadras esportivas —, e corridas como o Beach Run Paracuru, com percursos na areia e trilhas naturais.



Paracuru é um destino completo para quem curte trilhas, ciclismo e esportes ao ar livre. É o que afirma Rogerson Barroso. “Quem vem pela praia acaba se encantando também com as dunas, as trilhas e a possibilidade de explorar o lado mais selvagem do município”. Esporte como inclusão social A força do esporte em Paracuru emerge também como ferramenta de inclusão social, com projetos que aliam prática esportiva e transformação social. Um exemplo é a Escolinha de Surf Maranata, criada em 2015 por João Paulo. Com aulas gratuitas na Praia da Pedra do Meio, o projeto ensina surf e promove valores como disciplina e respeito. “Queremos mais do que formar surfistas, queremos formar cidadãos. Em Paracuru, o surf é bastante robusto e bem estruturado, combinando condições naturais ideais com forte presença de eventos esportivos e infraestrutura voltada ao turismo e esportes aquáticos”, afirma o idealizador e instrutor da Escolinha de Surf Maranata.