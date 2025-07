Conforto, natureza e esportes: saiba onde se hospedar em Paracuru

Com opções que incluem piscina, café da manhã, vista para a lagoa, passeios, gastronomia regional e até esportes náuticos, confira seis hospedagens encantadoras e escolha a que mais encaixa com você

O projeto "Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado" é realizado pelo O POVO e celebra o Ceará como um dos principais destinos turísticos do País Crédito: Divulgação

A cidade de Paracuru, no litoral oeste do Ceará, é um dos destinos mais charmosos do Estado. Famosa por praias ideais para o kitesurfe, dunas deslumbrantes e um pôr do sol de tirar o fôlego, a região oferece ótimas opções de hospedagem. Nesta matéria, reunimos seis opções para perfis variados de viagem, desde refúgios românticos a espaços para famílias e aventureiros. Confira abaixo e saiba onde se hospedar em Paracuru com conforto e estilo:

Localizada dentro de um parque natural e às margens de uma lagoa encantadora, a Casa na Lagoa é um refúgio perfeito para casais, famílias e amantes do kitesurfe. A estadia reúne conforto, tranquilidade e contato com a natureza a poucos minutos das praias e do centro de Paracuru, no bairro Lagoa. Os quartos amplos (duplos, triplos ou quádruplos) são equipados com ar-condicionado, minibar, geladeira e Wi-Fi, com opções de vista direta para a lagoa. Dois dos quartos são mais acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, embora não sejam totalmente adaptados. Pets não são permitidos.

A estrutura inclui piscina, estacionamento gratuito, café da manhã e até serviços de massagem mediante agendamento, com atendimento em português, inglês, francês e espanhol. O hotel também oferece aluguel de caiaques e pranchas de stand up paddle, além de passeios guiados. O restaurante da casa, o "Na Lagoa", funciona de sexta a domingo e serve almoços e jantares. Nos mesmos horários, o bar também está aberto.

Um diferencial da hospedagem para os amantes de kitesurf é a localização a apenas cinco minutos de carro da Praia do Quebra Mar, um dos melhores picos do mudo para o esporte. Além disso, a Casa na Lagoa ainda ajuda os hóspedes a agendarem aulas com professores experientes. Durante a temporada dos ventos, de julho a dezembro, a pousada é bastante procurada.

Valores: entre R$ 500 e R$ 800 (diária até duas pessoas). De fevereiro a junho (baixa temporada), é possível encontrar tarifas mais acessíveis

Localização: rua Domingos Paulino, 31, bairro Lagoa

WhatsApp: (85) 98793 0725

Instagram: @casanalagoa

Site: casanalagoa.com