Referências: as personalidades notáveis de Paracuru

Conheça os nomes que fazem de Paracuru um celeiro de cultura, arte, esporte, comunicação e criatividade / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

A história de um município é construída por sua gente. Em sua maioria anônima, silenciosa, trabalhadora. São 38.691 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, entre tantos, sempre há aqueles que se destacam em áreas como a cultura popular, a dança, a música, as artes plásticas, o esporte, o humor e a comunicação. Ciente de que é impossível reunir todos os nomes que contribuíram para a riqueza cultural e social de Paracuru, O POVO apresenta, com base em indicações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do município, uma seleção simbólica que representa a diversidade vibrante e plural que marca a identidade paracuruense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A seguir, conheça algumas das figuras que delineiam e seguem marcando a história de Paracuru, tornando-se referências culturais, sociais e artísticas. Gente que, em suas contribuições, orgulha o município, ao passo em que também traduz um pouco da essência de ser cearense. Cultura popular: Mestra Mariinha da Ló

Tesouro vivo do Ceará, Mestra Mariinha mantém viva a tradição do Pastoril em Paracuru desde 1979 Crédito: Divulgação Dona Maria do Carmo, conhecida como Mestra Mariinha da Ló, é símbolo vivo da cultura popular de Paracuru. Nascida em Trairi, carrega nas veias a tradição de sua família, profundamente ligada às manifestações natalinas, trazendo a Paracuru o seu conhecimento, que ao longo dos anos foi repassado a muitas gerações. Desde 1979, lidera o Pastoril de Paracuru, grupo que celebra o ciclo natalino com danças, cantos e espiritualidade, mantendo viva uma das tradições mais marcantes do município.

O grupo surgiu com o engajamento da Mestra Mariinha da Ló nos movimentos religiosos e desde então se consolidou como referência cultural no Ceará, com registro oficial na Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). As apresentações, que começaram em pátios de escolas e quintais, ganharam os palcos da cidade e do Estado, com o apoio de voluntários e da comunidade local. Reconhecida como Mestre da Cultura Tradicional Popular do Ceará em 2008, tornando-se um dos tesouros vivos do Ceará, Mariinha também foi diplomada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) com o título de “Notório Saber em Cultura Popular”. Em 2016, foi homenageada no tradicional Ceará Natal de Luz, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, onde teve seu legado celebrado publicamente.

Literatura: Antônio Sales Antônio Sales foi o paracuruense que fundou a Padaria Espiritual e fez história nas letras cearenses Crédito: Raimundo Correia A antiga Vila do Parazinho, berço da cidade de Paracuru, é também a terra natal de Antônio Sales, nascido em 13 de junho de 1868. Ele se tornaria um dos mais proeminentes escritores, poetas e romancistas, deixando uma marca indelével nas letras cearenses.

Iniciou a vida profissional cedo em Fortaleza, passando por comércio, funcionalismo público, política e jornalismo, inclusive no Rio de Janeiro. No Ceará, exerceu cargos como secretário da justiça e do interior, e deputado estadual.



Sua maior contribuição, entretanto, está nas letras. Antônio Sales é lembrado como o principal fundador da Padaria Espiritual, movimento de renascença literária criado em 1892 nos cafés da Praça do Ferreira. A agremiação, ativa entre 1892 e 1898, usava ironia e irreverência para criticar a "provincianidade" fortalezense e revitalizar a cultura. Sales foi redator do jornal "O Pão", “padeiro-mor” da Padaria, e escreveu seu programa de instalação. Ele adotava o pseudônimo de “Moacir Jurema”.

Entre suas obras, destaca-se o romance "Aves de Arribação", publicado em folhetins em 1903 e em livro em 1913. Amigo de Machado de Assis, colaborou na fundação da Academia Brasileira de Letras, embora tenha recusado um assento alegando não discursar bem. É o patrono da Academia Cearense de Letras, da qual foi segundo presidente (1930-1937), e foi designado por Rachel de Queiroz como a "figura suprema das letras na nossa província".

Retornou a Fortaleza em 1920, onde residiu até seu falecimento em 14 de novembro de 1940. Sua memória é honrada em Fortaleza e em Paracuru com avenidas que levam seu nome.