"Destino Ceará 2025": O POVO apresenta novos caminhos do turismo no Estado

Praia de Pontal de Maceió, em Fortim. Ao fundo, fileira de eólicas onshore. / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

A segunda edição do “Destino Ceará: Descobrindo as Belezas do Estado” está chegando! O projeto, realizado pelo O POVO, celebra o destaque do Ceará como um dos principais destinos turísticos do Pais. Com conteúdos veiculados no portal online, no jornal impresso, na rádio e nas redes sociais, o Destino Ceará vai além da divulgação de pontos turísticos e leva ao público a história das cidades, o cotidiano das comunidades e os personagens reais que dão vida a cada lugar.

O Ceara atrai cada vez mais brasileiros e estrangeiros interessados em desfrutar da cultura, das belezas naturais, da gastronomia e do clima favorável. Além de um extenso litoral, repleto de praias paradisíacas, o sertão e as regiões serranas guardam encantos ainda não muito explorados. Pensando nisso, em 2025, os novos caminhos do Destino Ceará te esperam para explorar as belezas e a cultura de outras regiões encantadoras, a serem divulgadas em breve. Conheça os cenários que marcaram o Destino Ceará 2024 Ficou com vontade de explorar ainda mais o Estado? Então confira os destinos visitados pela última edição do projeto e tenha um gostinho do que vem por aí: Cariri

Religião, arte, história e natureza são alguns dos atrativos da terra do ‘Padim Ciço’, que movimenta o turismo e a economia do Ceará. Monumentos históricos e equipamentos culturais são destinos imperdíveis para quem quer descobrir o coração do Cariri. Conheça o Cariri e a explosão de natureza e cultura da Chapada do Araripe Fé e cultura movimentam o turismo no Cariri