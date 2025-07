O que fazer em Paracuru: praias, dunas, passeios de buggy e cultura no litoral cearense

Com vista para o mar, aventura nas dunas e atrações culturais, Paracuru é um dos destinos mais completos do litoral oeste do Ceará. Saiba o que conhecer por lá!

A melhor época para visitar a região é agora: de julho a novembro , as lagoas estão cheias e o inverno fica para trás. Neste roteiro , você descobre tudo o que fazer em Paracuru e entende por que o município se tornou um dos principais pontos turísticos do Ceará .

A Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios de Paracuru está localizada na Praça da Matriz e foi idealizada pelo Padre João Francisco Nepomuceno da Rocha, nascido no Parazinho, antigo nome da região. A partir da construção, foram edificadas as primeiras casas de Paracuru ao redor da igreja, dando início à história do município.

Cartão postal da cidade, a Praça da Matriz é ideal tanto para quem busca tranquilidade quanto para quem busca um ambiente vibrante. O local amplo e ventilado com vista para o mar é o cenário perfeito para passeios familiares, encontros entre amigos e brincadeiras entre a criançada. À noite, o ambiente ganha ainda mais vida. Com diversas barracas, restaurantes, bares, foodtrucks e quiosques funcionando ao redor da Praça, as opções de gastronomia , entretenimento e artesanato contemplam todos os públicos.

Saindo da Praça da Matriz e indo em direção ao mar está a Praça José Batista de Carvalho , mais conhecida como Praça do Farol . Lá, é possível encontrar lanchonetes, quiosques, parquinho infantil, quadra de esportes e academia ao ar livre. Para os amantes de fotografia, o letreiro "Nós amamos Paracuru" e o mirante do pôr do sol são bons cenários para serem registrados. Mais adiante, já na faixa de areia, é possível encontrar o Farol de Paracuru , localizado na Praia do Farol .

Quem vai à Paracuru consegue encontrar das praias mais frequentadas, com barracas, restaurantes e música ao vivo, até as mais tranquilas e quase desertas. São cerca de 20 km de orla , compreendendo aproximadamente 20 praias de areias finas, coqueirais, dunas e recifes. Algumas das principais praias são:

Com dunas branquinhas e lagoas formadas pela água da chuva entre os morros de areia, os Lençois Paracuruenses são um dos pontos turísticos mais procurados da região. Em geral, os visitantes chegam à área por meio de passeio de buggy ou quadriciclo. Além do banho nas águas paradisíacas, é possível se aventurar no “skibunda” , atividade em que a pessoa desliza pelas dunas sentada em uma prancha de madeira.

Leste - Praia das Almas; - Praia do Parazinho (onde fica a primeira vila de pescadores do município, soterrada pelas dunas); - Praia da Pedra Rachada; - Praia do Quebra Mar (onde as pessoas praticam kitesurf).

Oeste - Praia da Bica; - Praia da Pedra do Meio; - Praia do Havaizinho; - Praia da Barra do Rio Curu (encontro do rio com o mar).

Centro - Ronco do mar; - Praia da Munguba (Praia do Farol); - Praia do Boco do Poço.

Passeios

Paracuru amplia rota turística com os lençóis como opção de lazer Crédito: Daniel Jonathan/Divulgação

Um dos passeios mais clássicos para se fazer em Paracuru é o de buggy, realizados pelos profissionais da Associação dos Bugueiros de Paracuru. As rotas variadas exploram as praias e dunas da região, adicionando uma pitada de aventura e adrenalina à viagem. Além dos buggys, existem passeios de quadriciclo e caiaque. Confira algumas opções:

Valores de passeio em Paracuru Crédito: Arquivo pessoal

O Decreto Estadual nº 25.418/1999 criou a Área de Proteção Ambiental (APA) das Dunas de Paracuru, uma área de 3.909,60 hectares gerida pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará (Sema). Os passeios realizados pela Associação de Bugueiros de Paracuru contam com bugueiros cadastrados e credenciados no município, como parte da condicionante da autorização ambiental emitida pela Sema.

Centro Cultural Cia de Dança



Mais que a sede da Paracuru Cia de Dança e da Escola de Dança de Paracuru, o Centro é um espaço de formação artística, espetáculos abertos ao público e ações educativas que envolvem jovens e adultos. Quem visita o espaço não apenas assiste a espetáculos de excelência, mas também presencia a efervescência criativa de um lugar que se tornou símbolo do potencial transformador da cultura. O Centro está localizado na rua Pedro Barroso Meireles, no bairro Boca do Poço, e conta com programação gratuita.

Centro Cultural Lúcio Damasceno



Localizado no coração da cidade, na rua Domingos Paulino, Centro, o espaço recebe exposições de artistas locais e convidados, abriga apresentações teatrais e musicais, e é ponto de encontro para coletivos criativos e amantes da arte. Com uma agenda diversificada e visitação gratuita, é um verdadeiro portal de acesso à riqueza simbólica e estética do povo paracuruense.

