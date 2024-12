Os bons ventos que levam ao Cumbuco

A praia de Caucaia atrai turistas de todo o mundo para a prática do kitesurf, com condições naturais únicas e infraestrutura focada nos praticantes do esporte

Condições naturais únicas fazem do Cumbuco o destino ideal para os amantes do kitesurf. Aliado às características naturais, o investimento em uma estrutura diferenciada em torno do esporte faz da região a “meca” do esporte. Boa infraestrutura turística, ventos constantes durante todo o ano, temperatura do mar, praias amplas, além da Lagoa do Cauípe, ideal para as manobras do freestyle, tornam o Cumbuco a melhor escolha para a prática do esporte.

No Ceará, o período de ventos fortes é maior, ou seja, o tempo para velejar é mais prolongado do que em outras regiões. Por isso, é conhecido por ser uma região privilegiada para a prática de esportes náuticos movidos ao vento. A Praia de Cumbuco, localizada no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), é um dos melhores lugares do mundo para a prática de esportes de vela, principalmente o kitesurf.