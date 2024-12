Atrativos naturais e estrutura hoteleira atraem a prática de esportes aquáticos

A localização do Fortim permite a prática de downwinds, modalidade famosa em todo o mundo. Também é um grande atrativo a prática de esportes como o wakeboard. Além das modalidades de kite foil, wing foil e stand up paddle

“O parque hoteleiro tem um mix de ofertas que fortalece o desenvolvimento turístico da região em todos seus aspectos, já que permite a realização de eventos de diversos tamanhos”, afirma Alejandro Ureta, diretor dos hotéis Jaguaríndia Village, Jaguaribe Lodge e Vila Selvagem. Ele cita o Sertões Kite, realizado em outubro último, o maior rally de kitesurf do mundo (do Grupo Rally dos Sertões). “Teve Fortim como o ponto principal, sendo aqui a largada do evento. Isso aconteceu justamente por essa capacidade que Fortim tem de absorver e acomodar muito bem a todos”, pontua.

A localização do Fortim permite a prática de downwinds, modalidade famosa em todo o mundo. Também é um grande atrativo a prática de esportes como o wakeboard. Além das modalidades de kite foil, wing foil e stand up paddle. “O melhor é que ainda tem muito para crescer e isso está sendo feito de forma ordenada”, avalia o empresário Alejandro Ureta.

A prática do esporte alavanca novos negócios, como as escolas de kitesurf e os hotéis. Além do impacto no aluguel de casas por longas temporadas, os mercadinhos, o artesanato, as locadoras de buggys, passeios.

“Existem muitas escolas de kite surf em Fortim, uma delas é o Jaguaribe Lodge certificado pelo International Kiteboarding Organization (IKO) que tornou-se referência no Ceará para a prática de kitesurf”, destaca Flávio Marcelo, secretário de Turismo e Cultura de Fortim.