Maciço de Baturité: um Ceará de café, natureza e clima ameno

O Ceará da serra e do cultivo do café se mantém vivo. A região do Maciço de Baturité oferece trilhas e cachoeiras, além de ricas experiências na Rota Verde do Café

Na região, é localizada a mais extensa Área de Proteção Ambiental (APA) do Estado, abrangendo 32.690 hectares, remanescente da Mata Atlântica. Nestes locais, é possível realizar passeios e trilhas, além de curtir as famosas cachoeiras da região.

Franzé Leal, secretário de turismo de Guaramiranga, destaca que as grandes atrações da região são o clima, a floresta preservada, a biodiversidade, a gastronomia, além do povo acolhedor e hospitaleiro. “Guaramiranga é o município indutor do turismo na região e está integralmente inserido na Área de Proteção Ambiental do Maciço de Baturité, a primeira APA criada no Ceará . Esta área preservada atrai visitantes pelo clima, abundância de água e biodiversidade”, elenca.

Segundo ele, a produção rural, especialmente o “café de sombra” – cultivado literalmente à sombra da mata – atrai turistas interessados em experiências voltadas a esta cultura. “Os equipamentos que produzem café recebem visitantes para vivenciar e conhecer mais de perto a cultura da produção cafeeira e saborear o café produzido na região, com plantio ecológico, colheita seletiva e secagem suspensa, o que torna o café da região único e especial”, detalha.

A Rota Verde do Café contempla os municípios de Baturité, Mulungu, Guaramiranga e Pacoti. Baturité chegou a deter 2% da produção nacional de café em meados do século XIX. De 1822 — quando iniciou a presença do café na região — para cá, muita coisa mudou, mas o café continua um protagonista.

Conforme o secretário, a Rota atrai um público com interesse em produção ecológica, cultura, experiências junto a natureza e turismo pedagógico. A presença do café na Serra de Baturité se mantém viva na história dos antigos cafeicultores, movimentando o turismo e