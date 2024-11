Fé e cultura movimentam o turismo no Cariri

A cultura do Cariri transborda. Enche os olhos de quem tem a oportunidade de ver tradição e memória vivas. Não paradas no tempo, mas em movimento. Religião, arte, história, natureza são alguns dos atrativos da terra do ‘Padim Ciço’, que movimenta o turismo e a economia do Ceará. Monumentos históricos e equipamentos culturais são destinos imperdíveis para quem quer descobrir o coração do Cariri.

A região é uma das mais procuradas pelo turismo religioso no Brasil. O Cariri recebe anualmente 2,5 milhões de visitantes, a maioria em busca dos ícones e manifestações da fé católica. A Colina do Horto, onde fica localizada a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, é o ponto turístico mais buscado no triângulo do Crajubar, que engloba as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha.

A intensa movimentação do turismo religioso tem impacto econômico e social importante na região, destaca Júnior Feitosa, coordenador do Conselho de Desenvolvimento do Turismo (Condetur) do Cariri.