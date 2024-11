Conheça o Cariri e a explosão de natureza e cultura da Chapada do Araripe

Soldadinho do Araripe é símbolo da Chapada do Araripe no Cariri Crédito: divulgação

O Cariri abriga um patrimônio natural reconhecido internamente pela relevância ambiental e, também, do ponto de vista científico e cultural, acolhendo os amantes da natureza e o turismo de aventura. Com aproximadamente 4 mil km², o Geopark Araripe, localizado na Chapada do Araripe, foi reconhecido pela Rede Global de Geoparque das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como o primeiro Geoparque das Américas, em 2006. O local tem grande interesse paleontológico, ambiental, histórico e cultural. Ao todo, esse território é composto por nove geossítios, abrangendo os municípios de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Geossítios são locais que apresentam elevado interesse geológico, pelo seu valor singular do ponto de vista científico, ecológico, arqueológico, histórico e cultural.

O Geopark Araripe compreende a Bacia Sedimentar do Araripe, que acolheu as transformações geológicas da Terra, e testemunhou a formação do oceano Atlântico – após a separação da América do Sul e da África. A bacia tem dois destaques: a Chapada do Araripe e o Vale do Cariri.

“O geossítio do Cariri destaca-se principalmente pela sua diversidade paleontológica, pela preservação excepcional dos seus fósseis, pela importância geológica, podemos citar também por seu reconhecimento internacional, principalmente, pelo estado de conservação, pelas evidências de transições evolutivas que através dos estudos aqui realizados, são constatados”, afirma Renato Wilamis, secretário de Turismo de Juazeiro do Norte. Saiba mais:

