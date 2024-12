Cumbuco: os impactos do turismo na vida da população

O kitesurf impulsionou a geração de empregos diretos com as escolas especializadas, pousadas e restaurantes, além de fomentar o surgimento de negócios locais

O kitesurf tem transformado a vida dos moradores ao gerar empregos, estimular o empreendedorismo local e valorizar a cultura local. “Muitas famílias passaram a depender diretamente da economia gerada pelo turismo esportivo, diversificando suas fontes de renda”, cita Livia Holanda, secretária do Turismo e Cultura de Caucaia.

Os moradores têm papel fundamental no desenvolvimento do kitesurf na região, trabalhando de forma direta ou indireta com o esporte. Muitos trabalham como instrutores, donos de escolas de kitesurf, guias turísticos e operadores de passeios, além de oferecer serviços de apoio, como transporte, aluguel de equipamentos e hospedagem personalizada.