Saiba o que visitar no Maciço de Baturité

A região da serra de Baturité é composta por 13 municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção. Elencamos os pontos turísticos concentrados nos quatro municípios que têm rede hoteleira consolidada e vários restaurantes para todos os paladares e bolsos. Sim, a gastronomia é um atrativo à parte da região.

Guaramiranga

- Convento dos Capuchinhos

- Parque das Trilhas

- ⁠Locais para prática do birdwatching.

- ⁠Centro turístico de Guaramiranga, com seus diversos e charmosos restaurantes, cafés, quiosques, feirinha de artesanato e inúmeras barraquinhas com gastronomia de rua.

- Sítio Águas Finas

- ⁠Cachoeira do Sítio São Paulo (somente com guias locais)

- ⁠Cachoeira da Veada (somente com guias locais)

- Mirante 360 graus

- ⁠Museu Epcar

- ⁠Casa de Santos Dumont

Mulungu

- Sítio São Roque

- Feira de agricultura familiar e produtos agro-ecológicos (domingo pela manhã)

- ⁠Mirantes (N.S. Aparecida e Santa Tereza)

- Cachoeira Redonda Baturité

- Mosteiro dos Jesuítas

- ⁠Museu da Estação Ferroviária

- ⁠Arquitetura religiosa (igrejas e monumentos sagrados)

- Cachoeira do Perigo

- ⁠Cachoeira Talitas

- ⁠Cachoeira do Cipó

- ⁠Centro de referência do Café Pacoti

- Nosso Sítio

- Sítio São Luiz