Tranquilidade e conforto à beira mar de Fortim

Uma praia para curtir a natureza com tranquilidade. Passeios de barco, esportes aquáticos, culinária cearense, além do melhor que as hospedagens podem proporcionar. O município de Fortim, localizado a 131,69 km de Fortaleza, se situa no Litoral de Aracati. A praia de Pontal de Maceió e o Mirante do Pôr do Sol, na Praia das Grutas, são alguns dos atrativos imperdíveis da região. O local abriga grandes eventos de kitesurf e oferece condições perfeitas para a prática do esporte.

Ele destaca que a cidade é banhada pelo Rio Jaguaribe, que contorna o município com o seu manguezal passando pelo Jardim e pelo Canto da Barra onde encontra-se com o mar. Fortim abriga enormes paredões de pedra tibaú esculpidos pelo mar, grutas com piscinas naturais relaxantes, uma exótica floresta de mandacarus, um incrível pôr do sol e a selvagem Praia das Agulhas.

Durante o dia, o visitante pode desfrutar de várias atividades como passeio de buggy, quadriciclo, eco bike, a cavalo, jangada, lancha, catamarã, batera, vôlei de praia, beach tênis, yoga, massagens terapêuticas, spa, vivências com pescadores, marisqueiras, agricultura familiar, além de vários eventos como Regatas de Jangadas, pôr do sol e outros que levam os visitantes a terem contato com a cultura e tradições locais.

Alejandro Ureta, diretor dos hotéis Jaguaríndia Village, Jaguaribe Lodge e Vila Selvagem, situados em Fortim, destaca a beleza natural “um pouco diferente” do restante das praias do Ceará. “O formato da foz do rio Jaguaribe em seu encontro com o mar, com as dunas de Aracati de um lado e o simpático vilarejo de Pontal de Maceió do outro lado”, descreve.

Segundo ele, tais elementos fazem da região um destino ideal para o descanso. A isso, se unem uma série de componentes culturais próprios que se formam ao redor da cultura da pesca e da colheita de mariscos, além das fazendas de camarão e de caju.

Fortim faz parte da Rota das Falésias, que é um dos roteiros estruturados pelo Programa de Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo, desenvolvido em parceria com o Sebrae Ceará e o apoio do Sebrae Rio Grande do Norte. Oito cidades cearenses integram o roteiro turístico de 215 km ao longo do litoral leste.