Sued-Ficha Técnica: startup cearense quer revolucionar a gestão da merenda escolar

O mestre em administração André Jucá iniciou sua trajetória desenvolvendo uma startup voltada para fichas técnicas na gastronomia, até pivotar a ideia para uma govtech focada em transformar a gestão da merenda escolar nas redes públicas de ensino / Crédito: Divulgação

Quando o professor André Jucá dava aulas de gastronomia, percebeu uma lacuna: os alunos tinham dificuldades em compreender e aplicar o conceito de ficha técnica de alimentos. Daí nasceu a ideia de criar um livro sobre o tema (a ser lançado) e que, posteriormente, virou algo ainda maior. Hoje, André é o fundador da Sued-Ficha Técnica, uma startup que busca transformar a forma como a merenda escolar de escolas públicas é gerida.

Uma ficha técnica é um documento padronizado que reúne todas as informações necessárias para a preparação de um prato ou produto alimentar. Ela garante a padronização, o controle de custos, a qualidade e a eficiência operacional em cozinhas profissionais e possui informações como ingredientes, quantidades, métodos de preparo, entre outros.



"A startup surgiu com esse viés acadêmico, para ajudar os alunos desde o primeiro semestre a aprenderem a fazer ficha técnica. Mas quando entrei em programas de aceleração, surgiu a oportunidade de pivotar a solução para a merenda escolar", conta André, que é mestre em administração.

A “pivotagem” do negócio, jargão empreendedor que indica uma brusca mudança no modelo de negócio, está em curso desde agosto de 2024, tendo sido alavancada no programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital.

Agora, a startup se prepara para o próximo passo: entrar no mercado com uma solução validada e pronta para escalar.

Da sala de aula para as escolas públicas

A Sued se tornou uma plataforma digital integrada ao processo de produção da merenda escolar, oferecendo um controle de estoque inteligente, baseado em dados, que permite ao gestor público saber, em tempo real, o que acontece em cada escola.



“Hoje a Sued resolve um problema da produção da merenda escolar fechando um ciclo de controle de estoque com otimização inteligente de dados. Ela traz uma função para o gestor público em que ele sabe o que acontece na (gestão alimentar da) escola em tempo real. Traz também a questão da informatização das fichas técnicas”, explica André Jucá.

Mais do que isso: a ferramenta está completamente alinhada com a Resolução 06/2020 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garantindo conformidade legal e segurança para municípios que queiram implementá-la.

Redução do desperdício

A startup estima que, com a implantação da solução, as escolas poderão economizar até 30% nos custos com merenda escolar, por meio da redução do desperdício e do controle de estoque automatizado. Na foto, André Jucá, ao lado da gerente de Marketing Lorrana Jucá, e a filha do casal, Luana Jucá. Crédito: Divulgação

O grande trunfo da Sued, segundo André, está na redução do desperdício de alimentos na merenda escolar – uma dor histórica da gestão pública que poucas soluções atacam diretamente. “Nenhuma outra solução que está no mercado aborda esse assunto”, afirma André.

"A Sued realizou uma consultoria em quatro escolas de dois municípios da região do Cariri e identificou um desperdício médio de 20,29%, o que representa 2,6 milhões de reais por ano de merenda escolar jogada no lixo”, informa.

“Com a implantação da Sued, acreditamos que as escolas conseguirão economizar em até 30% do que seria gasto com a merenda escolar, evitando o desperdício e tendo um controle de estoque automatizado", aposta o empreendedor.