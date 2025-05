Startup 4education usa gamificação para engajar alunos e transformar a educação

Equipe do 4education é composta por profissionais apaixonados por educação e tecnologia / Crédito: Divulgação

Criar experiências educacionais envolventes e divertidas que inspiram e capacitam jovens é a missão da 4education, startup iniciada em 2024 que já vem transformando o aprendizado de vários estudantes em uma experiência divertida e acessível. Com planos personalizados para professores e escolas, a plataforma transforma conteúdos em jogos, quizzes e desafios interativos, ajudando alunos do ensino médio a combater a desmotivação e a falta de interatividade nas aulas.

Segundo a co-fundadora da 4education, Sara Agatha, a startup se destaca ao combinar três grandes diferenciais: Gamificação: incorporar elementos de jogos ao ensino. Com desafios e recompensas, os alunos são incentivados a avançar de forma interativa e dinâmica;



incorporar elementos de jogos ao ensino. Com desafios e recompensas, os alunos são incentivados a avançar de forma interativa e dinâmica; Sala de Aula Invertida: promover a autonomia do aluno ao disponibilizar o conteúdo em casa. Assim, eles estudam o conteúdo previamente, por meio de materiais como vídeos e textos, enquanto o tempo em sala é usado para práticas gamificadas e discussões;



promover a autonomia do aluno ao disponibilizar o conteúdo em casa. Assim, eles estudam o conteúdo previamente, por meio de materiais como vídeos e textos, enquanto o tempo em sala é usado para práticas gamificadas e discussões; Personalização: permitir que os professores adaptem as atividades interativas de acordo com o plano de aula, garantindo alinhamento com o currículo escolar, os objetivos pedagógicos e as necessidades da turma. “A 4education pode tornar o aprendizado mais atrativo, ajudando a aumentar o interesse dos alunos. Com isso, contribui para uma educação mais inclusiva, moderna e conectada à realidade dos jovens. Sem complicar a vida do professor e sempre auxiliando-o”, destaca Sara. Os professores e escolas interessados no método podem acessar a plataforma e realizar um teste gratuito, a partir da criação de uma tarefa interativa por mês. Para quem desejar ampliar o uso da estratégia, é possível contratar planos com mais ferramentas. “Os planos dão direito a criação de turmas e uma quantidade de atividades no mês. Também dão acesso a algumas ferramentas, como o corretor de redação para alunos e um painel de desempenho da turma mais detalhado”, explica a co-fundadora da 4education.

Para o futuro da startup, Sara planeja expandir os testes, fechar contratos, captar investimentos e escalar a plataforma nacionalmente.

A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas. O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas. Para Sara, que buscou no Programa apoio para estruturar o negócio e ampliar o impacto nas escolas, a iniciativa superou as expectativas. “Estamos recebendo mentorias valiosas que estão ajudando a ajustar nosso modelo de negócio e fortalecer nossa estratégia de crescimento”, avalia.



Ao vivo Quer conhecer de perto as soluções disruptivas que estão moldando o futuro da gestão pública? O Seminário "Transformação Digital e Governança Interfederativa" é a ocasião ideal. As startups participantes do Programa de Aceleração Ceará Mais Digital vão realizar apresentações (pitches) durante o evento, programado para o próximo dia 2 de junho, a partir das 8h, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.