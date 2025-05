Atena Health: a startup que propõe mais eficiência na gestão de insumos da saúde pública

A startup Atena Health aprimorou seu modelo de negócios no programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital, focado na transformação digital da gestão pública estadual / Crédito: Divulgação

Instituições públicas de saúde, como hospitais e farmácias, muitas vezes têm que lidar com dificuldades no controle de estoque de insumos, na distribuição deles e na transparência dos dados que essa movimentação gera. Esse é um cenário que favorece o desperdício a partir do descarte de insumos fora do prazo de validade – prejuízo que vai do planejamento, com frequentes casos de aquisições excessivas, à logística. Quem sai mais prejudicada é a população dependente do serviço público, que tem o acesso reduzido a, por exemplo, medicamentos essenciais para diversos tratamentos de saúde.

A solução para esses desafios está em auxiliar a logística de fluxos, gerando mais transparência – um efeito colateral para lá de positivo. Essa é a proposta da Atena Health, startup cearense que atua em três frentes: na centralização das informações, na otimização logística e na transparência ao cidadão. A startup tem como diferencial a integração inteligente dos dados de insumos de saúde pública, permitindo que gestores tenham uma visão completa e atualizada da disponibilidade de medicamentos. "Isso permite que os gestores tomem decisões mais assertivas e garante que a população tenha acesso mais eficiente aos insumos", explica Victor Guilherme Castro, sócio e cofundador da startup. "Atualmente, os sistemas existentes possuem limitações, como acesso restrito a poucos usuários, demora na atualização das informações e, principalmente, falta de transparência. Essas limitações podem levar à falta de remédios em alguns locais e excesso em outros", adverte Victor Guilherme.

Funcionamento

Através de uma plataforma web acessível via site ou aplicativo, a startup Atena Health automatiza a coleta, limpeza e organização dos dados, garantindo que os estoques sejam monitorados de forma precisa e eficiente. Além disso, um modelo de gestão descentralizada e segura permite que diferentes unidades de saúde compartilhem informações em tempo real, sem depender de burocracias que atrasam as decisões. “Com isso, ajudamos o Governo do Ceará a otimizar recursos, reduzir desperdícios e, principalmente, garantir que os medicamentos cheguem a quem realmente precisa, no momento certo”, explica o sócio fundador da Atena Health, Victor Guilherme.

Agora, o foco está em consolidar a plataforma e iniciar os primeiros testes em ambiente real, em parceria com órgãos do governo e unidades de saúde. “Queremos validar os impactos da solução e expandir sua aplicação para outros setores estratégicos da gestão pública”, projeta o empreendedor. Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A Atena Health é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures. A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas.

O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas. “O Ceará Mais Digital nos proporcionou um ambiente de networking com outros empreendedores e especialistas do setor. Esse suporte tem nos auxiliado no fortalecimento da nossa solução e em abrir caminhos para futuras implementações dentro do Governo do Ceará”, destaca Victor Guilherme.

