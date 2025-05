Seeway: a inteligência cearense que transforma dados públicos em dinheiro para os municípios

Fundada por Jarbas Vidal (foto), a Seeway nasceu com o objetivo de aumentar a arrecadação e a eficiência da máquina pública / Crédito: Divulgação

Em um cenário onde prefeituras enfrentam orçamentos apertados e arrecadação insuficiente, uma startup nascida em Limoeiro do Norte, no coração do Vale do Jaguaribe, está virando o jogo com tecnologia e estratégia.

A Seeway, fundada por Jarbas Vidal, nasceu com o objetivo de aumentar a arrecadação e a eficiência da máquina pública a partir do que os municípios já possuem – os seus próprios dados.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A Seeway nasceu da necessidade de ajudar os municípios a tornarem a arrecadação da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) mais eficiente e autossustentável”, explica Jarbas.

A startup criou o Panopty, um sistema que aplica business intelligence e machine learning para identificar falhas, oportunidades e ineficiências em áreas como iluminação pública, saúde, arrecadação tributária e repasses federais.

“A gente identifica falhas no processo, encontra oportunidades de arrecadação, bem como falhas num projeto de lei mal formatado que gera baixa arrecadação e encontra pontos que podem ter alta arrecadação”, o empreendedor esclarece.

Distorções corrigidas

O impacto da Seeway vai além da teoria. Jarbas cita casos emblemáticos de distorções corrigidas, como produtores de camarão que consomem 70 mil kWh por mês e são classificados como rurais, escapando da contribuição adequada para a iluminação pública.



“Às vezes, existem produtores que não pagam e têm unidades rurais que pagam, com custo bem menor”, explicita.

A tecnologia também detecta empresas com comportamento fiscal incoerente com sua categoria de cobrança, além de falhas em repasses por servidores cedidos e indicadores de saúde subnotificados, o que pode afetar o envio de verbas federais.

“Isso ocorre também dentro do processo empresarial de CNPJs; o monitoramento de pagamento das notas fiscais para ver se a empresa está enquadrada dentro daqueles percentuais de cobrança”, explica Jarbas.



Visão de futuro: escalar e impactar

Agora, a Seeway prepara o terreno para uma nova fase. O plano é ampliar a base de municípios atendidos, consolidar os processos comerciais e escalar a operação do Panopty.

“Estamos prontos para transformar dados públicos em resultados concretos em mais regiões”, garante Jarbas Vidal.

Com os olhos atentos às necessidades dos gestores e os algoritmos treinados para revelar o invisível, a startup cearense é prova de que a inteligência de dados pode – e deve – ser usada para melhorar a vida das pessoas, a começar pela gestão pública.

Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A Seeway é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures.