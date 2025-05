IA.I Solutions: inteligência artificial para revolucionar o atendimento público

Startup IA.I Solutions digitaliza atendimento online de forma automatizada, inteligente e personalizada. / Crédito: Divulgação

Nascida no município de Tauá, a 342 km de Fortaleza, a startup IA.I Solutions vem mostrando como a inovação pode brotar fora dos grandes centros urbanos e ganhar força para melhorar a vida da população cearense. Criada por jovens empreendedores, a empresa encontrou terreno fértil no Inhamus Valley – um ambiente de inovação desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia do município de Tauá – e desde então tem se dedicado a transformar a forma como pequenos negócios e órgãos públicos se relacionam com seus públicos.

"Lá, a gente conheceu algumas propostas de inovação e a tendência de mercado. A gente já trabalhava com inteligência artificial. Então, juntou o útil ao agradável e a gente começou a desenvolver um plano de ações para a nossa startup usando IA", explica Henrique Silva Candido, sócio-fundador do negócio.

Proposta de valor

Foi a partir desse impulso inicial que a equipe da IA.I Solutions decidiu atacar um problema real e comum a milhões de pequenos e médios empreendedores: o atendimento pelo WhatsApp. A prática é comum em comércios locais, restaurantes e serviços de delivery, mas quase sempre depende de interações lentas, improvisadas ou pouco eficientes. É aí que entra a inteligência da startup. “Dentro dessas possibilidades, a gente pensou em resolver um problema muito comum para os pequenos e médios estabelecimentos comerciais que vendem no delivery, basicamente pelo WhatsApp. Então, a nossa inteligência essencial agiliza o processo de vendas e de atendimento ao cliente nos estabelecimentos”, explica Henrique. Ao contrário dos chatbots tradicionais, a IA desenvolvida pela startup não se limita a respostas pré-programadas. Ela entende o contexto, adapta a linguagem e simula uma conversa com atendimento real – só que mais rápido, mais eficiente e disponível 24 horas por dia.

“Diferentemente dos chatbot tradicionais, que têm respostas pré-programadas, a nossa IA conversa com o cliente como se fosse um atendente, da forma mais humanizada possível e ágil”, reforça o empreendedor.

Diferença na vida pública

Os fundadores da IA.I Solutions viram que o potencial da tecnologia ia muito além do setor privado. A lógica de atendimento automatizado, inteligente e personalizado poderia ser aplicada também no serviço público, melhorando a relação entre governos e cidadãos.

A proposta é uma forma inovadora de aproximar a população das prefeituras e órgãos públicos. Em vez de esperar em filas ou ligar para ouvidorias congestionadas, o cidadão poderá relatar diretamente, via IA, problemas como árvores caídas, esgotos a céu aberto, ou iluminação pública – com agilidade e rastreabilidade.



“A gente viu a possibilidade de o cidadão alertar o poder público sobre alguma situação que estivesse incomodando no seu bairro, na sua rua, como uma árvore caída, ou esgoto a céu aberto, e os atendimentos serem de forma rápida e eficaz, sem necessariamente o Estado ou o município gastar muita coisa”, frisa Henrique Silva Candido. Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A IA.I Solutions é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures. A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão Fiscal Interfederativa” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas.

O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas.

