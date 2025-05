Sala do Empreendedor Online: startup leva formalização e renda a quem mais precisa

Com foco em comunidades vulneráveis, plataforma oferece cursos, microcrédito, consultorias e marketplace solidário para transformar realidades fora do alcance das Salas físicas tradicionais

A Sala do Empreendedor Online , idealizada por Luiz Nazareno de Souza , nasceu exatamente com esse propósito: democratizar o acesso à formalização e ao crescimento de negócios onde a presença do Estado ainda é limitada.

Ao transformar um serviço antes preso à burocracia e à geografia em uma plataforma acessível por qualquer celular com internet, a Sala do Empreendedor Online reduz a informalidade e fortalece economias locais , exatamente onde a formalização costuma parecer um luxo distante.

Inspirada no modelo das Salas do Empreendedor físicas, que funcionam em parceria com Sebrae Ceará e prefeituras, a solução digital centraliza cursos de capacitação, consultorias especializadas, acesso a microcrédito e um marketplace solidário onde os próprios empreendedores podem divulgar e vender seus produtos.

A startup está entre os destaques do programa Ceará Mais Digital , promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag). A experiência tem sido um divisor de águas para a equipe.

A plataforma também se diferencia por promover o comércio justo , valorizando a produção regional e oferecendo suporte técnico constante, tudo com uma linguagem acessível e adaptada ao perfil do pequeno empreendedor popular.

Com a aceleração chegando ao fim, a startup mira voos mais altos. O plano é escalar, captar recursos e alcançar novas regiões com a plataforma, consolidando seu modelo e ampliando seu impacto. A ideia é fazer da inclusão digital e econômica uma realidade para quem mais precisa , transformando negócios e vidas.

Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital

A Sala do Empreendedor Online é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures.

A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão Fiscal Interfederativa” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas.

O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas.