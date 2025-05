Startup cearense quer revolucionar a gestão pública com inteligência artificial generativa

Georg.IA aposta na inovação para enfrentar um dos grandes desafios da administração pública: transformar dados em decisões, com rapidez, clareza e precisão. / Crédito: Divulgação

Facilitar o acesso, a leitura e a análise de dados orçamentários e financeiros no setor público. Esse é o objetivo da Georg.IA, uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do Ceará Mais Digital, realizado pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) com o Governo do Ceará. Fundada por Luiz Alexandre e duas sócias com ampla experiência em órgãos públicos, a iniciativa nasce da percepção de uma lacuna no mercado: a ausência de soluções que combinem inteligência artificial generativa e gestão pública.

A proposta da Georg.IA é clara: usar a IA generativa para organizar dados, facilitar sua exploração e oferecer insights inteligentes que ajudem gestores públicos a tomarem decisões mais ágeis e embasadas. A solução se conecta aos bancos de dados dos próprios órgãos e cruza as informações com fontes públicas, como as do Tesouro Nacional e do Banco Central. "Um exemplo prático: nós três (sócios) trabalhávamos em órgão público e, frequentemente, recebíamos demandas para elaborar relatórios sobre a situação financeira de áreas como a educação. Isso podia levar duas ou três semanas. Com a Georg.IA, o gestor pode simplesmente perguntar à ferramenta, e em poucos minutos ele já tem um relatório pronto, com dados, análises e sugestões de ações", esclarece Luiz Alexandre. Além de automatizar tarefas, a ferramenta tem o potencial de democratizar o uso de dados complexos. "Nossa proposta é oferecer algo que também funcione em contextos onde não há tanto pessoal qualificado ou disponível", diz Luiz. A tecnologia pode ser especialmente útil em municípios de pequeno e médio porte, onde as equipes de gestão são reduzidas e a sobrecarga de trabalho é comum.

A startup ainda está na fase de desenvolvimento do produto, com previsão de lançar em breve uma versão de demonstração online. A ideia é disponibilizar um site com dados públicos para que gestores possam testar a ferramenta antes da contratação. Enquanto isso, Luiz segue na programação e suas sócias cuidam da estruturação das bases de dados e do contato com os primeiros usuários. Segundo Luiz, a expectativa é que, ao fim do programa, a startup esteja pronta para o mercado, com um produto validado e adaptado às reais necessidades do setor público.

Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A Georg.IA é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures.

A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão Fiscal Interfederativa” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas. O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas. “A participação no Ceará Mais Digital foi decisiva para a concretização do projeto. “Nós três somos (profissionais) do Estado e já trabalhamos, inclusive, na Seplag (Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará). Tínhamos essa ideia, mas não tínhamos capital nem incentivo para colocá-la no papel. O programa surgiu como uma oportunidade, não só por conta do prêmio, mas principalmente pelo processo de orientação, workshops e mentorias que ajudam a amadurecer a ideia.”



