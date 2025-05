Startup cearense transforma resíduos em lucro com inovação e rastreabilidade digital

A GIR oferece plataformas e soluções para transformar gestão de resíduos em eficiência, conformidade e sustentabilidade / Crédito: Divulgação

"Resíduos estão te dando dor de cabeça? Nós resolvemos isso para você com sustentabilidade e inovação", provoca Caio Sandreson Pereira Alves, sócio-fundador da GIR – Gestão Interagente de Resíduos, uma startup que vem mudando o rumo dos resíduos sólidos empresariais.

Fundado em 2019, o negócio nasceu de um encontro entre empreendedores no programa de aceleração Startup Juá, realizado pela prefeitura de Juazeiro do Norte em parceria com o Sebrae Ceará, e desde então vem usando a tecnologia para tornar a gestão de resíduos sólidos mais eficiente, transparente e rentável.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com clientes que vão de universidades públicas como a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), a restaurantes, escolas, indústrias, condomínios, construtoras e cooperativas como a a Cooperativa de Catadores do Kariri (CooKariri), a GIR já demonstra seu potencial de impacto e expansão.

A ideia é ousada: integrar toda a cadeia da economia circular com o apoio de um software próprio, que permita rastrear o ciclo completo dos resíduos – do momento em que são gerados até sua destinação final.

"Com a nossa plataforma, a gente consegue saber quem está gerando (resíduos sólidos), o que está gerando, o quanto está gerando, quem transporta, para onde vai, com todos os documentos de MTR e CDF validados (Manifesto de Transporte de Resíduos e Certificado de Destinação Final), assinados digitalmente e criptografados com um código exclusivo da nossa empresa", afirma Caio.

Operação

A GIR opera com uma abordagem de gestão de ponta a ponta, oferecendo três frentes de atuação: compliance, tecnologia e pesquisa e inovação. O processo começa com o diagnóstico da “casa desorganizada” – uma comparação feita por Caio.



"Fazemos um diagnóstico, um plano de gestão integrada de resíduos sólidos com tecnologia, com base na metodologia desenvolvida por nós e fazemos a implementação do plano de gestão de resíduos nas empresas, sejam públicas ou privadas”, afirma o sócio.

Com a estrutura organizada, entra em cena a automação. A plataforma desenvolvida pela GIR se comunica com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir) e até com o WhatsApp, facilitando a prestação de contas obrigatória das empresas. A tecnologia também faz a verificação de licenças de todos os fornecedores envolvidos, garantindo conformidade legal e operação segura.

Mas a GIR não para por aí. Seu terceiro eixo, de pesquisa e inovação, aposta na transformação de resíduos em produtos de valor para o mercado. "Um dos nossos produtos que está sendo pesquisado é transformar resíduos da construção civil de classe A em blocos de concreto”, exemplifica Caio.



A proposta, segundo ele, é simples e poderosa. “Ao invés de ter um custo ao destinar (os resíduos sólidos) para um local inadequado, trazendo poluição visual, ambiental e outras, você vai transformar isso em um novo produto de valor para o mercado." É a economia circular em sua essência – reciclando, inovando e gerando novas fontes de receita. Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A GIR é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures. A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão Fiscal Interfederativa” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas.

O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas.

Ao vivo Quer conhecer de perto as soluções disruptivas que estão moldando o futuro da gestão pública? O Seminário “Transformação Digital e Governança Interfederativa” é a ocasião ideal. As startups participantes do Programa de Aceleração Ceará Mais Digital vão realizar apresentações (pitches) durante o evento, programado para o próximo dia 2 de junho, a partir das 8h, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza.