Acqualog leva inovação, tecnologia e saúde à água de zonas rurais do Ceará

Atualmente, a startup desenvolve o hardware e o software da solução junto ao Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação (LESC) da UFC e uma empresa parceira / Crédito: Divulgação

Uma dificuldade comum para pequenas e médias estações de tratamento de água é garantir a conformidade com os padrões de qualidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Devido à falta de tecnologia acessível e processos manuais de monitoramento sujeitos a erros, áreas rurais demandam um acompanhamento eficiente da qualidade e quantidade de água potável nessas estações. É nesse contexto que surge a Acqualog. Criada em 2021, a startup possibilita, a partir do uso de sensores, o acompanhamento automatizado e remoto de variáveis essenciais para a qualidade da água, como pH e cloro residual, nível, vazão e pressão. Os dados são, então, coletados e transmitidos para uma plataforma, permitindo o monitoramento e garantindo segurança e conformidade regulatória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Diferentemente das análises manuais, oferecemos um sistema remoto e contínuo, reduzindo custos operacionais e trazendo respostas rápidas para ajustes nas variações na qualidade da água”, explica o engenheiro ambiental e CEO da Acqualog, Maxmüller Fernandes. Atualmente, a startup desenvolve o hardware e o software da solução junto ao Laboratório de Engenharia de Sistemas de Computação (LESC) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e uma empresa parceira. Para o futuro, o objetivo da Acqualog é se aproximar de instituições públicas, expandir parcerias, validar novos sensores e buscar investimento para escalabilidade. “A Acqualog melhora o monitoramento da qualidade da água em áreas rurais, garantindo segurança hídrica ao detectar pH e cloro residual de forma contínua e remota. Isso reduz riscos à saúde e facilita a gestão eficiente do tratamento de água”, destaca Maxmüller. Programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital A Acqualog é uma das startups selecionadas para o programa de aceleração do projeto Ceará Mais Digital. O programa é uma iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com correalização da Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará (EGP/CE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag/CE) e apoio da Casa Azul Ventures.

A iniciativa une inovação, capacitação e espírito empreendedor a partir da realização, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), do curso de extensão “Gestão e Governança Fiscal Interfederativa Eficaz” e a veiculação de lives e matérias sobre política fiscal, reforma tributária, transparência e controle de gastos públicos, entre outros temas. O objetivo vai além de capacitar indivíduos, também fortalecendo as bases para um desenvolvimento sustentável e inclusivo no Ceará. As inscrições para a segunda turma do curso, que é gratuito, já estão abertas. De acordo com Maxmüller, a busca pelo Programa deu-se para fortalecer a solução mercadológica, ampliar contatos e validar o modelo de negócio com apoio da iniciativa.

“Recomendo a participação no programa Ceará Mais Digital a outras startups. O projeto oferece suporte para o desenvolvimento de tecnologias, facilitando a conexão com potenciais parceiros, investidores e órgãos públicos, além de nos auxiliar com mentorias, conexões e estratégias do modelo de negócios, a fim de acelerar nossa entrada no mercado”, aponta.

Ao vivo Quer conhecer de perto as soluções disruptivas que estão moldando o futuro da gestão pública? O Seminário “Transformação Digital e Governança Interfederativa” é a ocasião ideal.