Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da primeira parcial

A primeira parcial do Sisu foi divulgada nesta terça-feira, 20. Veja a lista com todas as notas de corte para os cursos ofertados no Ceará

O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta terça-feira, 20, a primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.

A primeira parcial do Sisu foi divulgada nesta terça-feira, 20 de janeiro. No Ceará, quatro instituições participam do programa. A UFC detém as maiores notas de corte, enquanto o IFCE registra as menores.

Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas , distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: UFC, UFCA, IFCE e Unilab. As notas de corte divulgadas nesta terça-feira servem como referência para os candidatos, representando a pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso.

O POVO reuniu as notas de corte para ampla concorrência de todos os cursos ofertados pelas instituições de ensino superior do Ceará. Confira.

Notas de corte dos cursos do Ceará

Ao todo, são 304 cursos ofertados no Ceará, distribuídos entre o IFCE (142), a UFC (110), a UFCA (28) e a Unilab (24). Vale lembrar que, no Sisu 2026, estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025) e que não zeraram a redação.