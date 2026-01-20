Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da primeira parcial

Sisu 2026 no Ceará: veja as notas de corte da primeira parcialA primeira parcial do Sisu foi divulgada nesta terça-feira, 20. Veja a lista com todas as notas de corte para os cursos ofertados no Ceará
O Ministério da Educação divulgou, na manhã desta terça-feira, 20, a primeira parcial das notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. O prazo de inscrição segue aberto até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 23, exclusivamente pelo portal Acesso Único e de forma gratuita.
Nesta edição, o Ceará oferece 14,2 mil vagas, distribuídas entre as instituições públicas de ensino superior do Estado: UFC, UFCA, IFCE e Unilab. As notas de corte divulgadas nesta terça-feira servem como referência para os candidatos, representando a pontuação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do último classificado dentro do limite de vagas de cada curso.
O POVO reuniu as notas de corte para ampla concorrência de todos os cursos ofertados pelas instituições de ensino superior do Ceará. Confira.
Notas de corte dos cursos do Ceará
Ao todo, são 304 cursos ofertados no Ceará, distribuídos entre o IFCE (142), a UFC (110), a UFCA (28) e a Unilab (24). Vale lembrar que, no Sisu 2026, estão aptos a participar os estudantes que realizaram uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025) e que não zeraram a redação.
Esse índice é dinâmico e pode sofrer alterações até o encerramento das inscrições, no dia 23 de janeiro. O cronograma oficial prevê que o resultado da chamada regular seja anunciado no dia 29.
Universidade Federal do Ceará (UFC)
Ciências da Saúde e Biológicas
- Medicina (Fortaleza): 814,82
- Medicina (Sobral): 808,10
- Fisioterapia (Fortaleza): 800,7
- Odontologia (Fortaleza): 752,00
- Odontologia (Sobral): 750,04
- Psicologia (Fortaleza): 746,74
- Psicologia (Sobral): 727,00
- Farmácia (Fortaleza): 725,60
- Enfermagem (Fortaleza): 724,92
- Ciências Biológicas (Bacharelado - Fortaleza): 713,54
- Ciências Biológicas (Licenciatura - Fortaleza): 711,64
- Biotecnologia (Fortaleza): 710,50
- ABI - Educação Física (Fortaleza): 676,14
Tecnologia e Ciências Exatas
- Ciência da Computação (Fortaleza): 773,20
- Ciência de Dados (Fortaleza): 733,88
- Sistemas e Mídias Digitais (Integral - Fortaleza): 707,42
- Ciência da Computação (Crateús): 693,92
- Sistemas e Mídias Digitais (Noturno - Fortaleza): 692,34
- Ciência da Computação (Quixadá): 688,64
- Matemática (Bacharelado - Fortaleza): 687,80
- Matemática (Licenciatura - Fortaleza): 682,06
- Inteligência Artificial (Quixadá): 680,90
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Itapajé): 679,92
- Sistemas de Informação (Crateús): 669,56
- Ciência da Computação (Russas): 664,50
- Sistemas de Informação (Quixadá): 660,82
- Estatística (Fortaleza): 659,50
- Segurança da Informação (Itapajé): 635,42
- Redes de Computadores (Quixadá): 623,74
- Ciência de Dados (Itapajé): 618,56
Engenharias
- Engenharia de Computação (Fortaleza): 765,14
- Engenharia Mecânica (Fortaleza): 725,94
- Engenharia Química (Fortaleza): 710,46
- Engenharia de Software (Quixadá): 709,38
- Engenharia Elétrica (Fortaleza): 709,36
- Engenharia de Computação (Sobral): 709,22
- Engenharia Civil (Fortaleza): 708,56
- Engenharia de Produção (Fortaleza): 707,46
- Engenharia de Energias Renováveis (Fortaleza): 704,28
- Engenharia de Software (Russas): 685,90
- Engenharia de Computação (Quixadá): 669,32
- Engenharia Elétrica (Sobral): 669,16
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Fortaleza): 668,68
- Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza): 664,52
- Engenharia Civil (Crateús): 664,18
- Engenharia Civil (Russas): 658,66
- Engenharia Metalúrgica (Fortaleza): 648,40
- Engenharia Mecânica (Russas): 642,62
- Engenharia de Alimentos (Fortaleza): 637,74
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Crateús): 621,22
- Engenharia de Minas (Crateús): 617,60
- Engenharia de Produção (Russas): 611,94
Ciências Sociais Aplicadas e Jurídicas
- Direito (Integral - Fortaleza): 772,62
- Direito (Noturno - Fortaleza): 760,40
- Ciências Contábeis (Noturno - Fortaleza): 695,56
- Ciências Econômicas (Integral - Fortaleza): 693,10
- Administração (Noturno - Fortaleza): 688,28
- Ciências Contábeis (Integral - Fortaleza): 687,90
- Administração (Integral - Fortaleza): 686,62
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (Fortaleza): 685,80
- Ciências Econômicas (Noturno - Fortaleza): 677,54
- Ciências Econômicas (Sobral): 677,14
- Finanças (Sobral): 671,36
- Ciências Atuariais (Fortaleza): 666,76
- Finanças (Fortaleza): 655,14
- Gestão de Políticas Públicas (Fortaleza): 646,56
- Secretariado Executivo (Fortaleza): 638,74
- Biblioteconomia (Fortaleza): 632,14
Humanidades, Letras e Artes
- Filosofia (Bacharelado - Fortaleza): 800,74
- Arquitetura e Urbanismo (Fortaleza): 728,74
- Letras - Libras (Fortaleza): 714,14
- Design (Fortaleza): 702,88
- Jornalismo (Fortaleza): 699,80
- Letras - Port. e Inglês (Fortaleza): 690,88
- Design - Moda (Fortaleza): 686,38
- Cinema e Audiovisual (Fortaleza): 683,72
- História (Fortaleza): 680,66
- Letras - Inglês (Fortaleza): 672,12
- Letras - Língua Portuguesa (Fortaleza): 671,26
- Filosofia (Licenciatura - Fortaleza): 669,70
- Ciências Sociais (Licenciatura - Fortaleza): 664,28
- Letras - Port. e Francês (Fortaleza): 662,38
- Pedagogia (Noturno - Fortaleza): 660,82
- Ciências Sociais (Bacharelado - Fortaleza): 658,44
- Pedagogia (Integral - Fortaleza): 654,96
- Design Digital (Quixadá): 654,06
- Letras - Port. e Italiano (Fortaleza): 651,66
- Música (Fortaleza): 647,84
- Teatro (Fortaleza): 641,92
- Dança (Bacharelado - Fortaleza): 633,10
- Letras - Espanhol (Fortaleza): 630,22
- Letras - Port. e Alemão (Fortaleza): 629,68
- Letras - Port. e Espanhol (Fortaleza): 627,16
- Música (Sobral): 626,28
- Dança (Licenciatura - Fortaleza): 608,74
- Teatro (Itapajé): Sem nota de corte
Ciências Agrárias e da Terra
- Física (Bacharelado - Fortaleza): 693,80
- Química (Bacharelado - Fortaleza): 683,04
- Gastronomia (Fortaleza): 682,00
- Química (Licenciatura - Fortaleza): 680,98
- Oceanografia (Fortaleza): 666,60
- Física (Licenciatura - Fortaleza): 663,92
- Zootecnia (Fortaleza): 658,88
- Geografia (Licenciatura - Fortaleza): 656,12
- Geologia (Fortaleza): 647,78
- Geografia (Bacharelado - Fortaleza): 645,18
- Ciências Ambientais (Fortaleza): 640,36
- Agronomia (Fortaleza): 634,32
- Engenharia de Pesca (Fortaleza): 610,02
- Economia Ecológica (Fortaleza): 587,38
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Tecnologia e Ciências Exatas
- Ciência da Computação (Maracanaú): 732,42
- Ciência da Computação (Iguatu): 719,79
- Sistemas de Informação (Cedro): 684,97
- Ciência da Computação (Tianguá): 684,89
- Análise e Desenv. de Sistemas (Itapipoca): 680,39
- Ciência da Computação (Aracati - Vespertino): 672,65
- Ciência da Computação (Aracati - Noturno): 667,25
- Telemática (Fortaleza): 666,33
- Sistemas de Informação (Crato): 662,58
- Análise e Desenv. de Sistemas (Horizonte): 661,27
- Análise e Desenv. de Sistemas (Tauá): 640,82
- Análise e Desenv. de Sistemas (Canindé): 637,78
- Análise e Desenv. de Sistemas (Morada Nova): 610,92
- Análise e Desenv. de Sistemas (Umirim): 602,27
- Redes de Computadores (Canindé): 601,73
- Análise e Desenv. de Sistemas (Boa Viagem - Vesp.): 598,78
- Análise e Desenv. de Sistemas (Boa Viagem - Not.): 596,95
- Análise e Desenv. de Sistemas (Tabuleiro do Norte): 590,50
- Análise e Desenv. de Sistemas (Jaguaruana): 479,94
- Redes de Computadores (Jaguaribe): Sem nota de corte
Engenharias e Produção Industrial
- Engenharia de Computação (Fortaleza): 734,70
- Engenharia Civil (Fortaleza): 696,47
- Engenharia de Mecatrônica (Fortaleza): 685,30
- Engenharia de Produção (Caucaia): 685,18
- Engenharia de Software (Acopiara): 684,61
- Engenharia Mecânica (Maracanaú): 679,43
- Mecatrônica Industrial (Fortaleza): 678,08
- Engenharia de Controle e Automação (Maracanaú): 668,07
- Engenharia Civil (Quixadá): 658,61
- Engenharia Civil (Juazeiro do Norte - Noturno): 650,24
- Engenharia Elétrica (Cedro): 642,36
- Engenharia de Produção Civil (Quixadá): 634,15
- Engenharia Civil (Juazeiro do Norte - Vesp.): 631,65
- Engenharia de Controle e Automação (Sobral): 626,08
- Engenharia de Telecomunicações (Fortaleza): 625,06
- Automação Industrial (Juazeiro do Norte - Noturno): 622,85
- Estradas (Fortaleza): 619,27
- Engenharia Mecânica (Cedro): 608,50
- Engenharia Civil (Morada Nova): 604,83
- Mecatrônica Industrial (Pecém - Matutino): 603,65
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Limoeiro): 587,70
- Automação Industrial (Juazeiro do Norte - Matutino): 578,68
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Maracanaú): 578,25
- Mecatrônica Industrial (Cedro): 576,91
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Juazeiro): 571,59
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Quixadá): 571,14
- Mecatrônica Industrial (Limoeiro / Pecém Vesp.): Sem nota de corte
Ciências da Saúde e Biológicas
- Nutrição (Limoeiro do Norte): 706,99
- Ciências Biológicas (Acaraú - Noturno): 655,03
- ABI - Educação Física (Juazeiro do Norte): 628,97
- Educação Física (Canindé - Matutino): 622,08
- Ciências Biológicas (Acaraú - Vespertino): 601,40
- Educação Física (Canindé - Vespertino): 594,52
- Educação Física (Limoeiro do Norte): 594,09
- Ciências Biológicas (Acopiara): 586,14
- Ciências Biológicas (Paracuru / Jaguaribe): Sem nota de corte
Humanidades, Letras e Artes
- Artes Visuais (Fortaleza): 682,50
- Música (Fortaleza): 665,94
- Letras - Português e Inglês (Tianguá): 652,24
- Teatro (Fortaleza): 636,34
- Pedagogia (Canindé): 631,42
- Letras - Português e Inglês (Camocim): 629,72
- Letras - Português e Inglês (Umirim - Matutino): 598,72
- Letras - Português e Espanhol (Crato): 591,13
- Letras - Português e Inglês (Baturité): 589,44
- Letras - Português e Inglês (Umirim - Vesp.): 585,84
- Música (Itapipoca): 582,07
- Música (Limoeiro do Norte): 575,90
- Letras - Libras (Acopiara): 568,93
- Letras - Port./Inglês e Lit. (Tauá): 557,20
- Música (Canindé): Sem nota de corte
- Letras - Port./Inglês (Tabuleiro do Norte): Sem nota de corte
Ciências Sociais, Turismo e Gestão
- Turismo (Fortaleza - Noturno): 658,24
- Hotelaria (Fortaleza): 635,35
- Gestão Desportiva e de Lazer (Fortaleza): 633,46
- Turismo (Fortaleza - Vespertino): 632,09
- Serviço Social (Iguatu): 609,95
- Gestão Ambiental (Camocim): 554,63
- Gestão de Turismo (Canindé - Vespertino): 517,09
- Hotelaria (Baturité): 485,82
- Hotelaria (Aracati - Noturno): 478,33
- Gestão de Turismo (Canindé - Matutino): Sem nota de corte
- Gestão Ambiental (Paracuru): Sem nota de corte
- Hotelaria (Aracati - Vespertino): Sem nota de corte
Ciências Agrárias e da Terra
- Zootecnia (Crateús): 638,98
- Agronomia (Tianguá): 629,97
- Engenharia de Pesca (Acaraú): 615,45
- Agronomia (Sobral): 607,14
- Engenharia Agrícola (Iguatu): 592,49
- Agronomia (Limoeiro do Norte): 582,16
- Zootecnia (Crato): 576,08
- Zootecnia (Boa Viagem): 574,01
- Engenharia Ambiental e Sanitária (Juazeiro): 571,59
- Agroindústria (Ubajara): 570,54
- limentos (Sobral): 566,94
- Saneamento Ambiental (Sobral): 561,94
- Alimentos (Limoeiro do Norte): 550,30
- Zootecnia (Umirim): 536,13
- Engenharia de Aquicultura (Aracati): 524,02
- Geografia (Quixadá): 593,08
- Geografia (Iguatu - Matutino): 592,86
- Gastronomia (Ubajara): 593,18
- Gastronomia (Baturité): 585,42
- Geografia (Iguatu - Vespertino): 615,48
Matemática, Física e Química
- Matemática (Sobral): 672,74
- Matemática (Crateús): 670,89
- Matemática (Juazeiro - Matutino): 657,70
- Química (Maracanaú): 563,92
- Matemática (Fortaleza): 653,17
- Física (Itapipoca): 649,45
- Processos Químicos (Fortaleza): 647,36
- Matemática (Canindé - Matutino): 637,11
- Matemática (Juazeiro - Vespertino): 636,64
- Química (Quixadá): 632,56
- Matemática (Maracanaú): 626,43
- Física (Sobral - Noturno): 625,64
- Matemática (Caucaia): 620,02
- Física (Tianguá): 619,96
- Física (Acaraú): 617,11
- Física (Crateús): 611,14
- Física (Sobral - Vespertino): 608,46
- Física (Fortaleza): 599,62
- Química (Iguatu): 597,47
- Química (Camocim): 592,99
- Matemática (Canindé - Vespertino): 581,77
- Matemática (Cedro - Matutino): 580,40
Universidade Federal do Cariri (UFCA)
- Administração, Juazeiro do Norte: 659,68
- Administração Pública e Gestão Social, Juazeiro do Norte: 638,27
- Agronomia, Crato: 609,46
- Arquivologia, Juazeiro do Norte: 539,92
- Biblioteconomia, Juazeiro do Norte: 578,66
- Biologia, Brejo Santo: 635,16
- Ciência da Computação, Juazeiro do Norte: 755,69
- Ciências Contábeis, Juazeiro do Norte: 676,04
- Design, Juazeiro do Norte: 675,85
- Engenharia Civil, Juazeiro do Norte: 662,63
- Engenharia de Materiais, Juazeiro do Norte: 475,06
- Engenharia de Software, Juazeiro do Norte: 776,24
- Farmácia, Barbalha: 707,56Filosofia, Juazeiro do Norte (Bacharelado): 640,82
- Filosofia, Juazeiro do Norte
- (Licenciatura): 678,28
- Física, Brejo Santo: Não há nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
- Interdisciplinar em Ciências Naturais, Brejo Santo: 562,92
- Jornalismo, Juazeiro do Norte: 692,20
- Letras - Libras, Juazeiro do Norte: 625,70
- Matemática, Brejo Santo: 632,45
- Matemática Computacional, Juazeiro do Norte: 630,56
- Medicina, Barbalha: 790,40
- Medicina Veterinária, Crato: 709,99
- Museologia, Juazeiro do Norte: 600,60
- Música, Juazeiro do Norte: 625,79
- Pedagogia, Brejo Santo: 620,86
- Psicologia, Barbalha: 724,51
- Química, Brejo Santo: Não há nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
- Administração Pública, Redenção: 664,00
- Agronomia, Redenção: 623,13
- Antropologia, Redenção: 604,84
- Ciências Biológicas, Redenção (Licenciatura): 689,26
- Ciências Contábeis, Redenção (Bacharelado): 710,73
- Enfermagem, Redenção: 714,56
- Engenharia de Alimentos, Redenção: 618,84
- Engenharia de Computação, Redenção: 742,75
- Engenharia de Energias, Redenção: Não há nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
- Farmácia, Redenção: 720,15
- Física, Redenção: 597,92
- História, São Francisco do Conde (BA): 670,25
- História, Redenção 605,55
- Humanidades - BI/LI, Redenção: Não há nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
- Humanidades - BI/LI, São Francisco do Conde (BA):
- Letras - Língua Portuguesa, São Francisco do Conde (BA): Não há nota de corte nesta modalidade porque a quantidade de candidatos inscritos era inferior à quantidade de vagas.
- Letras - Língua Portuguesa, Redenção: 708,29
- Letras - Língua Inglesa, Redenção: 652,74
- Matemática, Redenção: 715,33
- Medicina, Baturité: 859,06
- Pedagogia, Redenção: 769,29
- Química, Redenção: 554,60
- Relações Internacionais, São Francisco do Conde (BA): 753,35
- Serviço Social, Redenção: 711,80