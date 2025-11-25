Mensagens mostram que estudante de Sobral antecipou mais duas questões do Enem

Caderno de Provas 2° dia de aplicação do Enem. / Crédito: Angelo Miguel/MEC

O sobralense Edcley Teixeira, que antecipou pelo menos três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para alunos de seu cursinho cinco dias antes da realização da prova, divulgou mais questões durante uma live no início deste ano. No dia 17 de março, oito meses antes do Enem, o estudante de Medicina de Sobral, no Ceará, passou duas questões presentes na prova de Matemática do Exame em um grupo de Whatsapp, indicando as respostas corretas aos membros do grupo.

Em uma das mensagens, Edcley orienta aos alunos que "se cair no Enem pode marcar 125/216 sem medo de ser feliz. Nem leia não". As informações são do portal G1. A questão sobre qual Edcley falava e que os alunos poderiam "marcar sem medo" é sobre probabilidade, e traz a situação problema onde dois jovens jogam dardos com faces enumeradas de um a seis e comparam quem obteve o maior valor. A questão foi a de número 178 do caderno azul, 176 do cinza, 169 do amarelo e 172 do verde, e tinha como resposta correta o item E, "Arthur, com probabilidade de 125/216", assim como antecipado pelo cearense.



No Enem, questão apareceu com a mesma situação problema, mudando apenas a unidade de medida de ml para litros, e a mesma resposta dada por Edcley aos alunos: cinco. A questão foi a de número 140. Nenhuma das duas questões está entre as três que foram anuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na terça-feira passada, 18, após denúncias sobre o suposto vazamento. "A questão da água, que eu mandei no PV [privado] de todos… Mandei no grupo também! E também tem nos nossos pdfs de pré-teste kakakakkaa. Se alguém errou, é porque não fez”, disse Edcley aos estudantes do grupo após o Exame.

Ele também frizou a repetição da questão de probabilidade no Enem. "Olha isso!!! Sei que todos vocês acertaram", disse. Os prints vazados do grupo corroboram com denúncias feitas por participantes do Enem por todo o País, que denunciam o vazamento de mais do que as três questões anuladas pelo Inep. Nem o Inep, nem o Ministério da Educação se posicionaram sobre as duas novas questões apontadas pelo G1. Em comunicado publicado na última semana, os órgãos afirmaram que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame", tendo havido apenas "similaridades pontuais entre os itens".