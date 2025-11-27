Notas do Enem não serão afetadas por questões anuladas, diz Inep

￼ PRESIDENTE do Inep, Manuel Palácios, e o ministro da Educação, Camilo Santana / Crédito: Luís Fortes/MEC

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios afirmou que as três questões anuladas pelo Inep do dia 18, após suspeita de que o cearense Edcley Teixeira havia conseguido acesso prévio a elas, não afetarão as notas dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

"As perguntas que alguém [Edcley] analisou (...) não afetam em nada o estudante que se prepara para o Enem, porque ele tem de fazer vários exercícios e analisar diferentes problemas", disse. Pré-testes do Enem serão mantidos, diz Palácios A pasta não deverá fazer alterações nos pré-testes do Enem, conforme Palacios. A justificativa do presidente é de que o Banco Nacional de Itens (BNI) usado na prova é vasto, e que por isso, não há risco de prejuízo ao exame. "Colocamos em pré-teste entre 4 mil e 5 mil questões nos últimos anos. Essas questões não estão presentes em nenhuma dessas apostilas de forma representativa. Algumas têm itens semelhantes, porque a matéria prevista para compor os exames é conhecida. Outras têm semelhanças mais significativas. Mas não há uma sequer que seja idêntica", pontua.

A segurança dos pré-testes do Enem foi colocada em cheque após o caso de Edcley e levou à especulações sobre a manutenção do prêmio Capes de talento universitário (prova na qual Edcley teve acesso às questões usadas no Enem) no BNI. "O banco do Inep é renovado constantemente. Não há carência de questões", concluiu. Relembre o caso As dúvidas sobre a isonomia do Enem 2025 surgiram após o portal G1 Educação noticiar que Edcley usava questões do prêmio Capes de talento universitário, prova aplicada a estudantes no primeiro ano do ensino superior e da qual o cearense já participou, em seus cursos para vestibulando.

A suspeita é de que Edcley tenha descoberto que a prova era um pré-teste do Enem e que as questões usadas nela teriam maior chance de caírem no Enem. Mensagens de grupos de Whatsapp mostram Edcley comemorando o uso na prova de matemática do Enem de pelo menos duas questões aplicadas por ele no cursinho. As questões foram enviadas por ele aos vestibulandos em março, oito meses antes do certame. No domingo passado, 23, a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação de busca e apreensão contra Ecley, onde foram apreendidos um notebook, um celular e um caderno de provas do Enem. O material está sendo analisado pela PF.