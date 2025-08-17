De Itarema ao mundo: cearense participa de intercâmbio na China

Daniel é o segundo nordestino e o primeiro cearense a participar do Global View on China / Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Natural de Itarema, Daniel Rubens é o segundo nordestino e primeiro cearense a participar do intercâmbio Global View on China, com duração de 14 dias percorrendo províncias do país. Ele foi um dos nove brasileiros escolhidos para viajar até o continente asiático e apresentar seu projeto “Jovens Líderes”, o qual mapeia comunidades com casas de taipa e instala sistemas de banheiro nesses locais. O Global View on China reúne jovens envolvidos em projetos sociais comunitários em diversas partes do mundo. Além de conhecer a cultura local, os participantes do programa visitam startups, empresas de tecnologia e fazendas.

De família humilde e sendo o caçula de três filhos, Daniel conta que é o primeiro da família a estudar Direito. O jovem faz o curso na Faculdade Luciano Feijão, no município de Sobral. O pai, o guarda municipal José Alberto Santana, 52, e a mãe, a professora Maria Lucinete Santana, 50, sempre incentivaram os filhos a estudar. "Meus pais vieram de uma realidade muito humilde e, em uma época da vida, eles não tinham banheiro em suas residências. Então, criei um projeto ainda no ensino médio, com meus 15 anos, quando vi que existia um problema grave de acesso a sistemas de saneamento básico no Nordeste, principalmente no Ceará", conta. Leia mais Esgoto é o principal desafio dos municípios cearenses para cumprir meta de saneamento Sobre o assunto Esgoto é o principal desafio dos municípios cearenses para cumprir meta de saneamento "Vim de família pobre. Minha mãe veio da [casa de] taipa. Meus pais não tinham banheiro em suas casas. Parece falácia, mas é um projeto que mexe muito comigo, porque minha família não é rica e hoje eu estar aqui na China é muito significativo", comenta emocionado.

Os pais do jovem foram os primeiros da família a ter graduação. “Eles fizeram Educação de Jovens e Adultos (EJA) e depois ingressaram na universidade de Letras. Nossa irmã mais velha ganhou uma bolsa na escola e eles davam mais da metade do salário para pagar a escola do meu irmão e a minha.” O projeto Jovens Líderes, fundado por Daniel em 2020, mapeia comunidades em casas de taipa e instala sistemas de banheiro nesses locais Crédito: Reprodução/Acervo pessoal Ele continua: “A gente viveu no aperto a metade da vida, porque eles sempre priorizaram a educação. A gente cresceu com um senso de responsabilidade muito grande, porque com meu pai era assim ‘ou estuda ou estuda’”.

Sobre a sensação de estar participando de um intercâmbio, Daniel responde: “Sinto que estou vivendo algo que para minha realidade é impossível. Nunca imaginei que viveria [isso]”. Ele também é o primeiro membro da família a sair do País. “Fui aprovado para fazer a graduação sanduíche Programa de intercâmbio acadêmico em que o estudante cursa parte da sua graduação em uma instituição estrangeira, geralmente por um período de 6 meses a 1 ano, e retorna à sua instituição de origem no Brasil para concluir o curso. , em Portugal. Passei o começo do ano inteiro lá e foi surreal. Eu nunca imaginei que conseguiria fazer isso, é como se eu estivesse vivendo um sonho.” O jovem conta que sente como se estivesse rompendo um ciclo. “Achei que nunca iria conseguir estar nesses espaços. Mas, através da educação e do incentivo da minha família, eu consegui. Então, me sinto extremamente grato”, acrescenta Daniel.