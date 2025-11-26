Sisu 2026: quando abrem as inscrições? Veja tudo o que se sabe

Sisu 2026: quando abrem as inscrições? Veja tudo o que se sabeEdital do processo seletivo deve ser publicado em dezembro. Confira o que se sabe até o momento sobre o Sistema de Seleção Unificado 2026
O Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 (Enem) ainda não terminou de ser aplicado em todos os estados do Brasil, mas muitos alunos já estão na ansiedade para se inscreverem no Sisu.
Uma das novidades anunciadas para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é que, pela primeira vez, ele aceitará nota de anos anteriores até o Enem de 2023. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre as inscrições do Sisu de 2026:
Sisu 2026: quando será publicado o edital?
Seguindo o formato das últimas duas edições, o Sisu seguirá com um único processo no ano. Até 2022, o programa era dividido em duas edições, uma no primeiro e outra no início do segundo semestre.
No entanto, o edital do Sisu 2026 ainda não foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), ou seja, ainda não há data de inscrição ou divulgação dos resultados oficiais.
A estimativa é que o edital do processo seletivo seja publicado perto ou na mesma data que no ano anterior, no dia 26 de dezembro.
O calendário é liberado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Governo Federal.
Sisu 2026: quais as mudanças anunciadas até o momento?
A partir de 2026, os candidatos poderão concorrer às vagas em universidades públicas utilizando o melhor resultado obtido em qualquer uma das três edições mais recentes do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
A nova regra está prevista no Edital n.º 22/2025, publicado no Diário Oficial da União. Com ela, o sistema passará a calcular automaticamente qual edição oferece ao candidato a melhor média ponderada, levando em consideração o curso e a instituição escolhida.
Apesar disso, a regra não se aplica a quem realizou o Enem como treineiro.
Enem 2025: veja cronograma até o momento
O Enem 2025 ainda não terminou de ser aplicado em todo território nacional. Por conta da COP 30, o exame será aplicado aos alunos de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, entre o final de novembro e começo de dezembro, o que pode atrasar a publicação do edital do Sisu 2026.
A seguir, veja o cronograma oficial do Enem 2025:
- Inscrições: de 26 de maio a 13 de junho de 2025
- Pagamento da taxa: até 18 de junho de 2025
- Pedido de atendimento especializado e nome social: até 13 de junho
- Divulgação do resultado do atendimento especializado: 20 de junho
- Prazo para recurso: 23 a 27 de junho
- Resultado do recurso: 4 de julho
- Provas: 9 e 16 de novembro de 2025
- Provas em Belém, Ananindeua e Marituba (PA): 30 de novembro e 7 de dezembro