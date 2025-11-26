Sisu 2026: quando abrem as inscrições? Veja tudo o que se sabe

Sisu 2026: saiba os próximos passos do processo após realização do Enem / Crédito: Divulgação / MEC

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 (Enem) ainda não terminou de ser aplicado em todos os estados do Brasil, mas muitos alunos já estão na ansiedade para se inscreverem no Sisu. Uma das novidades anunciadas para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) é que, pela primeira vez, ele aceitará nota de anos anteriores até o Enem de 2023. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre as inscrições do Sisu de 2026:

Seguindo o formato das últimas duas edições, o Sisu seguirá com um único processo no ano. Até 2022, o programa era dividido em duas edições, uma no primeiro e outra no início do segundo semestre. No entanto, o edital do Sisu 2026 ainda não foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), ou seja, ainda não há data de inscrição ou divulgação dos resultados oficiais. A estimativa é que o edital do processo seletivo seja publicado perto ou na mesma data que no ano anterior, no dia 26 de dezembro.

O calendário é liberado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Governo Federal. Sisu 2026: quais as mudanças anunciadas até o momento?

O calendário é liberado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Governo Federal. Sisu 2026: quais as mudanças anunciadas até o momento? A partir de 2026, os candidatos poderão concorrer às vagas em universidades públicas utilizando o melhor resultado obtido em qualquer uma das três edições mais recentes do Enem: 2023, 2024 ou 2025. A nova regra está prevista no Edital n.º 22/2025, publicado no Diário Oficial da União. Com ela, o sistema passará a calcular automaticamente qual edição oferece ao candidato a melhor média ponderada, levando em consideração o curso e a instituição escolhida.